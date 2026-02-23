Tragedie la Gura Padinii. O femeie de 78 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu devastator

Un incendiu puternic izbucnit noaptea trecută, 22 februarie, 2026, în comuna Gura Padinii, s-a transformat într-o tragedie pentru comunitatea locală. O femeie în vârstă de 78 de ani a fost găsită fără viață în locuința cuprinsă de flăcări, în ciuda intervenției rapide a pompierilor. Alarma a fost dată în jurul orei 00:20, printr-un apel la 112, care anunța că o casă arde violent și că o persoană ar fi rămas blocată în interior. La fața locului au ajuns de urgență echipaje din cadrul Gărzii Vișina și Detașamentului Caracal, cu trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea salvatorilor, locuința era deja cuprinsă în totalitate de flăcări, focul manifestându-se generalizat, cu degajări mari de fum și flacără deschisă. În paralel cu operațiunile de stingere, pompierii au reușit să pătrundă în interiorul casei, unde au descoperit trupul proprietarei. Din nefericire, femeia prezenta arsuri pe întreaga suprafață a corpului și nu mai putea fi salvată. Incendiul a provocat pagube însemnate. Bunurile din trei camere au fost distruse complet, tavanele a două camere și ale holului au fost afectate, iar aproximativ 80 de metri pătrați din acoperiș au ars. Intervenția pompierilor pentru lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor a durat aproximativ două ore și jumătate. Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a incendiului a fost un coș de fum deteriorat.

„Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente tragice, reamintim cetățenilor principalele măsuri de prevenire:

– verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii;

– coșurile de fum trebuie curățate periodic pentru eliminarea depunerilor de funingine, care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

– coșurile de fum trebuie izolate termic față de elementele combustibile ale planșeului sau acoperișului”, transmite reprezentanții ISU Olt.