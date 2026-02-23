Procesul Ungureanu, Rotea și ceilalți. Disputa se mută la CESTRIN

Vineri, 20 februarie, pe rolul Tribunalui Olt s-a aflat procesul în care sunt trimiși în judecată primarul comunei Vitomirești, Robert Rotea, omul de afaceri Mircea Ungureanu, alți funcționari publici și oameni de afaceri.

În fapt, așa cum am precizat și în articolele anterioare, acuzarea se îndreaptă împotriva acestora în legătură cu un șantier aflat în execuție, de drumuri publice, realizat pe raza comunei Vitomirești. Procurorul susține că lucrările sunt neconforme sau că nu există, deși, în fapt, drumurile respective sunt folosite zilnic de riveranii din Vitomirești și nu numai. Lucrarea începută în 2019, oprită de Parchet ulterior, este conformă standardului de folosință și astăzi. Cu toate că vorbim de un șantier în lucru. De o lucrare nerecepționată de beneficiar. Prejudiciul estimat de o expertiză, repetată cât să dea bine acuzării, se situează la o valoare amețitoare de peste 30 de milioane de lei. Pe o astfel de ipoteză sunt reținute aspectele care constituie dosarul penal unde acuzațiile sunt legate de modul de gestiune a lucrării, cât și de aspecte care țin de evidența procedurilor specifice unei șantier de infrastructură rutieră.

Față de acuzare, apărarea susține, prin argumente de natură tehnică, prin depoziții ale martorilor audiați până acum, cât și prin înscrisuri, ceea ce vede toată lumea: la Vitomirești există o rețea modernă de drumuri, utilizabilă, nicidecum un suport bazat în neexistența acestei rețele care a dat naștere dosarului penal în cauză.

Când… propriul adevăr al procurorului este combătut, apar acuzații spre apărare

O dispută începută la termenul anterior, legată de o expertiză extra-judiciară, efectuată de un expert autorizat, a continuat și vineri, la termenul de la Tribunal. În încercarea de a înfrânge înscrisul prin care se arată, în contradictoriu cu expertiza DNA, starea de fapt a lucrării, procurorul de ședință, vrând să înfrângă argumentele din înscris, a chestionat apărarea chiar și în legătură cu existența unei autorizații de… construire atunci când s-au prelevat probele care constituie raportul expertului Mușatescu.

La replica legată de existența autorizației de construire, pe care ar fi trebuit să o aibă și DNA la expertiza sa, în sală s-a făcut liniște, acoperind și zgometele chitului de climatizare. Această acțiune de intimidare a apărării definește, încă o dată, intenția vădită a DNA de a obține prin acuzare condamnarea părților în dauna aflării adevărului. Deși, adevărul este întotdeauna suprem în legea penală, însă, principiile și teoria sunt îngenuncheate de practica unei instituții unde aflarea adevărului devine chestiune secundară.

Disputa se mută la CESTRIN

După o analiză, atât pe formă cât și pe fond, vis-a-vis de admiterea probei cu înscrisuri, președinta completului de judecată alege, chiar și pe un drum mai lung, calea spre elucidarea stării de fapt de la Vitomirești. Aceasta solicită Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică efectuarea unei studiu privind existența straturilor de suport pe care acuzarea le neagă a fi efectuate de constructor în vederea realizării unui presupus prejudiciu în detrimentul calității lucrării de infrastructură de la Vitomirești. Chiar dacă pe parcursul anchetei/procesului, CESTRIN a validat aspecte care țin de natura tehnică conforme la rețeaua de drumuri de la Vitomirești. Solicitarea va veni să confirme evidența stării de fapt. Că acolo întreaga procedură respectă normativele, dar o antepronunțare nu este acum necesară. Rămâne de văzut cum va fi acceptată, interpretată, admisă ca probă în dosar, poziția ce va veni de la CESTRIN. Important este că, într-un fel, chiar și indirect, judecătorul de caz admite vulnerabilitatea expertizei judiciare dispusă de DNA în speța de față. Practic, greutatea dosarului, toată expresia din spațiul public asupra persoanelor trimise în judecată este construită pe o expertiză agreată, validată și plătită de DNA din bani publici pentru a putea constitui întreaga construcție a unei acuzări cu prea mult zel și subiectivism, într-un dosar unde, eventualele neconformități ar ține mai degrabă de o latură civilă, nicidecum de un proces penal pe seama căruia, dacă nu cumva asta se urmărește, în spațiul public s-a obținut deja o condamnare la oprobiu față de persoanele chemate să răspundă, cu spatele la zic, în fața legii. Urmează un alt termen, alte poziționări alte acuzării, cât și ale apărării, iar calea spre judecata dreaptă este o necesitate. Doar pentru aflarea adevărului. Restul de detalii care conduc spre fața nevăzută a acestui proces, astăzi sunt secundare. Urmează, toate la timpul lor.