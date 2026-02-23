Olt. Sute de amenzi și permise reținute

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt au desfășurat, weekend-ul trecut, o serie de acțiuni menite să mențină ordinea publică și să reducă riscurile din trafic, vizând în special prevenirea violenței și combaterea principalelor cauze ale accidentelor rutiere. Oamenii legii au intervenit la 123 de solicitări, dintre care 91 au fost sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În urma controalelor, au fost aplicate peste 400 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 125.000 de lei.

Pe linie rutieră, polițiștii au reținut 19 permise de conducere: șapte pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, trei pentru conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, nouă pentru alte abateri de la legislația rutieră. Totodată, au fost retrase 26 de certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice sau neîndeplinirea obligațiilor legale, iar polițiștii au constatat nouă infracțiuni la regimul rutier.

Un incident semnificativ a avut loc în noaptea de 22 februarie, în orașul Piatra-Olt, unde polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani din Slatina. Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, testarea cu etilotestul a indicat o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a refuzat ulterior transportul la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

„Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.