Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „România privilegiilor şi România abandonată. Copiii săraci plătesc preţul indiferenţei statului”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, atrage atenţia asupra prăpastiei tot mai adânci dintre românii care beneficiază de privilegii şi familiile care trăiesc la limita supravieţuirii. Într-o declaraţie de presă transmisă luni, 23 februarie 2026, parlamentarul susţine că statul continuă să finanţeze sinecuri şi contracte supraevaluate, în timp ce mii de copii abandonează şcoala din cauza sărăciei. Mesajul său, cu un puternic accent social, pune în prim-plan realităţile dure din comunităţile locale, de la lipsa hranei şi a hainelor, până la imposibilitatea accesului la educaţie, şi cere investiţii reale în viitorul copiilor, nu promisiuni. Deputatul avertizează că indiferenţa autorităţilor adânceşte ruptura dintre cetăţean şi stat şi susţine că românii cer, înainte de toate, dreptate şi respect.

Iată ce declară deputatul: „Trăim astăzi într-o ţară împărţită în două. O Românie a privilegiilor, protejată, finanţată şi o Românie a oamenilor care muncesc, care plătesc taxe, dar care sunt condamnaţi să trăiască la limita de supravieţuire. În timp ce statul menţine sinecuri şi beneficii politice, milioane de familii abia reuşesc să facă faţă cheltuielilor zilnice.

Statul român a devenit expert în protejarea privilegiilor. A găsit mereu bani pentru funcţii inutile, pentru contracte umflate şi pentru beneficii acordate clientelei politice, dar nu găseşte bani pentru copiii care abandonează şcoala din cauza sărăciei. În timp ce unii discută despre vacanţe la schi, despre recreere şi confort, în România reală există copii care nu mai pot merge la şcoală şi familii care nu au ce pune pe masă. Aceasta este realitatea crudă pe care Guvernul refuză să o vadă. În fiecare zi, copiii României abandonează şcoala nu pentru că nu vor să înveţe, ci pentru că sunt prea săraci. Pentru că nu au haine, pentru că nu au mâncare, pentru că nu au sprijin. Există copii în această ţară care nu au avut niciodată o vacanţă, copii care nu au părăsit niciodată satul în care s-au născut, pentru că părinţii lor nu au avut niciodată resursele necesare. În timp ce statul menţine privilegiile politice, aceşti copii pierd singura lor şansă la o viitor mai bun. Guvernul mimează astăzi reforme administrative, iar fiecare zi în care conducătorii acestei ţări ignoră nevoile şi suferinţa oamenilor este o zi în care prăpastia dintre stat şi cetăţean devine mai adâncă. Nu este doar o dovadă de indiferenţă, ci o insultă directă la adresa celor care muncesc cinstit şi care, în fiecare zi, duc povara deciziilor greşite luate de cei aflaţi la putere. Este imaginea reală a unui stat rupt de popor. Un stat care nu găseşte bani pentru susţinerea educaţiei, dar găseşte resurse pentru privilegii, este un stat care şi-a abandonat cetăţenii. Guvernul risipeşte miliarde pe contracte supraevaluate şi pe un aparat birocratic supradimensionat, iar astăzi, pentru copiii săraci există doar promisiuni, indiferenţă şi abandon. Guvernul nu poate pretinde că investeşte în viitor, în timp ce ignoră copiii care au cea mai mare nevoie de sprijin. Un Guvern responsabil investeşte în educaţie şi oferă fiecărui copil şansa la un viitor mai bun. Românii nu cer favoruri, dar nu mai acceptă nedreptatea şi privilegiile. Românii cer dreptate, respect şi un stat care să lucreze pentru toţi, nu doar pentru cei conectaţi la putere. Copiii României nu cer vacanţe la schi, ei cer doar şansa de a merge la şcoală, de a avea un viitor, dar primesc indiferenţă şi abandon. Statul român are obligaţia să îi susţină, să le asigure accesul la educaţie, condiţii decente şi sprijin real, pentru ca niciun copil să nu fie condamnat la abandon şcolar din cauza sărăciei. Pentru că, din păcate, astăzi, nu vorbim doar despre sărăcie. Vorbim despre nedreptate. Vorbim despre un stat care le spune copiilor care renunţă la şcoală şi familiilor aflate la limita de supravieţuire că nu contează şi nu sunt o prioritate.

Dar românii văd. Românii înţeleg. Și românii nu vor uita.

Un popor unit nu poate fi învins!”