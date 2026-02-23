Acasă Actualitate Cinema „Eugen Ionescu” Slatina. O săptămână de magie și adrenalină

Cinema „Eugen Ionescu” Slatina. O săptămână de magie și adrenalină

Între 23 februarie și 1 martie, cinefilii din Slatina sunt invitați să pășească într-o lume a poveștilor pe marele ecran. Cinema „Eugen Ionescu” propune o săptămână intensă, cu proiecții 3D pentru toate gusturile și, mai ales, cu intrare gratuită pentru public.

Program complet:
14:45 – Doamna și Vagabondul (dublat, 3D)
16:00 – O poveste încâlcită (dublat, 3D)
16:30 – Cenușăreasa (dublat, 3D)
18:00 – Vrăjitoarele – Partea a II-a (3D)
18:30 – Sisu 2: Drumul Răzbunării (acțiune, 3D)
20:30 – Longlegs: Colecționarul de suflete (horror, 3D)
20:45 – Bugonia (science-fiction, 3D)

Proiecțiile au loc zilnic, iar casieria este deschisă între orele 14:45 și 21:00. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot suna la 0784 010 929.

„Vino cu prietenii, familia sau persoana iubită și bucură-te de o experiență cinematografică pentru toate vârstele! Ne vedem la film”, transmit reprezentanții Cinema „Eugen Ionescu” Slatina.

