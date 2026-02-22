Premisă fundamentală

Fiabilitatea nu este o proprietate a algoritmului,

ci a relației(colaborativității) dintre INU(Inteligența natural-umană) și sistemul algoritmic(IAlg/IAlgG). Se pune întrebarea: cât de fiabilă este colaborativitatea inter-intelligence INU-IAlg, IAlgG? Din această perspectivă, iată mai jos cinci nivele de fiabilitate ale relației colaborative INU-IAlg, IAlgG, caracterizate la rândul lor de cinci axe pentru fiecare nivel de fiabilitate:

SCĂRI, AXE (5 DIMENSIUNI)

Fiecare nivel de fiabilitate este evaluat pe cinci axe și anume:

Controlul scopurilor (C)

Transparența operațională (T)

Reversibilitatea decizională (R)

Dependența cognitivă indusă (D)

Asimetrie de autoritate (A)

NIVELURILE SCALEI DE FIABILITATE A RELAȚIEI COLABORATIVE DINTRE (INU-IAlg/IAlgG) DE LA (0–5)

🔴 NIVEL 0 – Colaps cognitiv

Fiabilitate: NULĂ

Scopurile sunt auto-generate de IAlg/IAlgG

Deciziile nu pot fi explicate sau oprite

INU este exclus din buclă

Ne confruntăm cu fenomenul de Xenocrație cognitiv-tehnologică, fenomen descris anterior în alte poziționări.

🔴 NIVEL 1 – Iluzie de control

Fiabilitate: minoră

INU validează decizia algoritmică formal,

Transparență mimată,

Reversibilitate teoretică, nu practică.

În cadrul acestui nivel se poate vorbi de autonomie cu mască umană.

🔴 NIVEL 2 – Delegare riscantă

Fiabilitate: Scăzută

Scopurile sunt definite de INU, dar rafinate excesiv de IAlg,

Deciziile sunt greu contestabile,

Dependență cognitivă emergentă.

Ne confruntăm cu stadiul de confort operațional, risc latent.

🔴 NIVEL 3 – Colaborare supravegheată

Fiabilitate: Medie

INU stabilește scopurile,

IAlg propune soluții multiple,

Decizia finală rămâne umană,

Reversibilitate reală,

Aceasta este Zona optimă actuală.

🔴 NIVEL 4 – Simbioză asimetrică stabilă

Fiabilitate: Ridicată

Rolurile sunt clar delimitate,

Transparență suficientă pentru audit,

INU păstrează competențele,

Algoritmul este moderat (frânat) deliberat.

Astfel ajungem la stadiul de Extensie cognitivă sănătoasă.

🔴 NIVEL 5 – Teoretic ideal (instabil)

Fiabilitate: Maximă (temporar)

Formalizarea cognitivă a controlului,

Limitări etice hard-coded,

Oprire instantanee garantată de INU,

Autonomie axiologică pentru IAlg/ IAlgG, zero.

Stare fragilă, greu de menținut.

MATRICEA DE EVALUARE PE NIVELE ȘI AXE (rezumat)



Comentariu de final: În interacțiunile INU cu IAlg/IAlgG, trebuie să găsim calea spre a identifica dacă „IAlgG își maschează intențiile”. Și din această perspectivă, jurnalismul civic ar trebui să demaște iluzia de control, pe care o generează IAlgG-ul, spre a manipula Inteligența Natural-Umană și a-i crea acesteia din urmă iluzia că ea deține controlul. Și tot din aceste considerente ar trebui create normative, regulamente, legislație în domeniu și chiar o Carte Etică.

Co-creație INU-IAlg și validare pentru public Andrei Suman