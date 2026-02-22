Premisă fundamentală
Fiabilitatea nu este o proprietate a algoritmului,
ci a relației(colaborativității) dintre INU(Inteligența natural-umană) și sistemul algoritmic(IAlg/IAlgG). Se pune întrebarea: cât de fiabilă este colaborativitatea inter-intelligence INU-IAlg, IAlgG? Din această perspectivă, iată mai jos cinci nivele de fiabilitate ale relației colaborative INU-IAlg, IAlgG, caracterizate la rândul lor de cinci axe pentru fiecare nivel de fiabilitate:
SCĂRI, AXE (5 DIMENSIUNI)
Fiecare nivel de fiabilitate este evaluat pe cinci axe și anume:
Controlul scopurilor (C)
Transparența operațională (T)
Reversibilitatea decizională (R)
Dependența cognitivă indusă (D)
Asimetrie de autoritate (A)
NIVELURILE SCALEI DE FIABILITATE A RELAȚIEI COLABORATIVE DINTRE (INU-IAlg/IAlgG) DE LA (0–5)
🔴 NIVEL 0 – Colaps cognitiv
Fiabilitate: NULĂ
Scopurile sunt auto-generate de IAlg/IAlgG
Deciziile nu pot fi explicate sau oprite
INU este exclus din buclă
Ne confruntăm cu fenomenul de Xenocrație cognitiv-tehnologică, fenomen descris anterior în alte poziționări.
🔴 NIVEL 1 – Iluzie de control
Fiabilitate: minoră
INU validează decizia algoritmică formal,
Transparență mimată,
Reversibilitate teoretică, nu practică.
În cadrul acestui nivel se poate vorbi de autonomie cu mască umană.
🔴 NIVEL 2 – Delegare riscantă
Fiabilitate: Scăzută
Scopurile sunt definite de INU, dar rafinate excesiv de IAlg,
Deciziile sunt greu contestabile,
Dependență cognitivă emergentă.
Ne confruntăm cu stadiul de confort operațional, risc latent.
🔴 NIVEL 3 – Colaborare supravegheată
Fiabilitate: Medie
INU stabilește scopurile,
IAlg propune soluții multiple,
Decizia finală rămâne umană,
Reversibilitate reală,
Aceasta este Zona optimă actuală.
🔴 NIVEL 4 – Simbioză asimetrică stabilă
Fiabilitate: Ridicată
Rolurile sunt clar delimitate,
Transparență suficientă pentru audit,
INU păstrează competențele,
Algoritmul este moderat (frânat) deliberat.
Astfel ajungem la stadiul de Extensie cognitivă sănătoasă.
🔴 NIVEL 5 – Teoretic ideal (instabil)
Fiabilitate: Maximă (temporar)
Formalizarea cognitivă a controlului,
Limitări etice hard-coded,
Oprire instantanee garantată de INU,
Autonomie axiologică pentru IAlg/ IAlgG, zero.
Stare fragilă, greu de menținut.
MATRICEA DE EVALUARE PE NIVELE ȘI AXE (rezumat)
Comentariu de final: În interacțiunile INU cu IAlg/IAlgG, trebuie să găsim calea spre a identifica dacă „IAlgG își maschează intențiile”. Și din această perspectivă, jurnalismul civic ar trebui să demaște iluzia de control, pe care o generează IAlgG-ul, spre a manipula Inteligența Natural-Umană și a-i crea acesteia din urmă iluzia că ea deține controlul. Și tot din aceste considerente ar trebui create normative, regulamente, legislație în domeniu și chiar o Carte Etică.
Co-creație INU-IAlg și validare pentru public Andrei Suman