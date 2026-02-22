Polițiștii olteni, pregătiți să salveze vieți. Instruiri de prim ajutor alături de pompieri

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt au participat, în această săptămână, la sesiuni de instruire dedicate acordării primului ajutor, într-un demers menit să crească siguranța comunității și capacitatea de intervenție în situații critice. Activitățile au fost organizate cu sprijinul specialiștilor din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt. Cursurile au combinat partea teoretică cu exerciții practice, oferindu-le polițiștilor ocazia de a exersa manevre de resuscitare cardio-respiratorie pe manechine și alte tehnici esențiale care pot face diferența în primele momente ale unei urgențe medicale. Astfel de intervenții rapide sunt vitale, mai ales în condițiile în care oamenii legii sunt adesea primii care ajung la locul unui incident.

Reprezentanții instituției subliniază că pregătirea continuă a personalului rămâne o prioritate. În multe situații, până la sosirea echipajelor medicale specializate, intervenția promptă și corectă a polițiștilor poate salva vieți și poate limita consecințele unor evenimente grave.

„Prin astfel de activități, se urmărește consolidarea nivelului de pregătire profesională și creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni. Siguranța comunității rămâne obiectivul principal al polițiștilor olteni”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.