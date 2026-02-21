De către

IPJ Olt anunță restricții de circulație în Slatina din cauza vremii nefavorabile

Circulația rutieră este temporar restricționată pe două artere din municipiu, ca măsură preventivă adoptată în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit autorităților, traficul a fost închis pe strada Carol și strada Strehareți. Decizia a fost luată pentru prevenirea producerii unor accidente și pentru protejarea siguranței rutiere.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în teren pentru a restricționa circulația și pentru a direcționa șoferii către rute alternative, în încercarea de a reduce riscul producerii unor incidente.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto:

– să respecte indicațiile polițiștilor;

– să adapteze viteza la condițiile de drum;

– să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

Situația este monitorizată în permanență, iar restricțiile vor fi ridicate imediat ce circulația se va putea desfășura în condiții de siguranță.

În caz de urgență, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic 112.