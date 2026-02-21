AJOFM Olt lansează patru programe de formare profesională gratuite în martie 2026

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din județul Olt vor avea oportunitatea de a participa, în luna martie 2026, la patru programe de formare profesională organizate la nivel județean. Inițiativa aparține Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt și vizează calificarea a 56 de șomeri în domenii cu cerere pe piața muncii.

Programele de formare sunt gratuite pentru persoanele înregistrate ca șomeri și sunt structurate astfel:

Lucrător comercial – 14 locuri

Manichiurist – 14 locuri

Competențe digitale, inclusiv siguranță pe internet și securitate cibernetică – 14 locuri

Operator introducere, validare și prelucrare date – 14 locuri

Aceste cursuri sunt concepute pentru a facilita integrarea rapidă pe piața muncii și pentru a răspunde cerințelor actuale ale angajatorilor. Formarea profesională este gratuită pentru șomerii indemnizați și neindemnizați înregistrați în evidențele AJOFM Olt. Persoanele care realizează venituri pot participa la programe achitând contravaloarea cursurilor.

Cei interesați pot solicita detalii la sediul instituției din Slatina, str. Crișan nr. 31 bis, sau telefonic la 0249/438595, tasta 7.