Teatrul ajunge la Piatra-Olt. Comedia „Menage à Trois” se joacă cu intrare liberă la Casa de Cultură

Teatrul ajunge la Piatra-Olt. Comedia „Menage à Trois” se joacă cu intrare...

Locuitorii orașului Piatra-Olt sunt invitați luni, 23 februarie 2026, de la ora 18:30, la Casa de Cultură de pe strada Traian, pentru o seară dedicată artei spectacolului. Primarul orașului, Nicușor Rada, anunță organizarea piesei de teatru „Menage à Trois”, o comedie romantică semnată de dramaturgul american Neil Simon. Spectacolul propune o poveste plină de umor despre prietenie, idealuri și situațiile neașteptate care apar atunci când o prezență nouă schimbă echilibrul dintre doi prieteni. Dialogurile inteligente, replicile savuroase și ritmul alert recomandă piesa drept o alegere potrivită pentru o seară de teatru de calitate.

Distribuția îi aduce pe scenă pe Grațiela Duban, Andrei Duban și Sorin Misirianțu, acesta din urmă semnând și regia spectacolului.

Accesul la eveniment este gratuit pentru toți locuitorii orașului.