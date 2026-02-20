Exercițiu ISU Olt la Slătioara. Simulare de accident rutier cu victime încarcerate

Pompierii Detașamentului Slatina au desfășurat astăzi, 20 februarie 2026, un exercițiu cu forțe în teren, în localitatea Slătioara, pornind de la scenariul unui accident rutier grav. Conform simulării, două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar două persoane au rămas încarcerate, necesitând intervenția rapidă a echipajelor de descarcerare.

Aplicația tactică a avut ca scop antrenarea personalului operativ și verificarea procedurilor specifice intervențiilor la accidente rutiere cu victime blocate între fiarele contorsionate ale mașinilor. Salvatorii au exersat coordonarea la fața locului, evaluarea victimelor și utilizarea echipamentelor speciale, într-un scenariu cât mai apropiat de realitate.

Reprezentanții ISU Olt subliniază că pregătirea continuă a personalului rămâne o prioritate, deoarece aplicarea corectă a tuturor pașilor procedurali în situații reale se traduce prin vieți salvate și reducerea pagubelor produse de astfel de evenimente.