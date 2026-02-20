Deputatul Gigel Știrbu: „Județul Olt, cel mai clar exemplu de anti-reformă administrativă din România”

O radiografie dură a realității administrative din județul Olt este prezentată de deputatul PNL Gigel Știrbu, care susține că actuala organizare teritorială ignoră schimbările demografice majore și blochează dezvoltarea comunităților locale. Potrivit datelor invocate de parlamentar, în 1992 județul Olt avea aproximativ 520.000 de locuitori și 92 de localități. În 2026, populația a scăzut la circa 380.000 de persoane, însă numărul unităților administrativ-teritoriale a crescut la 112. Cu aproape 140.000 de oameni mai puțin și 20 de localități în plus, situația este, în opinia sa, dovada unui sistem care nu s-a adaptat realității.

Fenomenul depopulării, îmbătrânirea accelerată și existența unor sate cu doar câteva sute de locuitori conturează o imagine îngrijorătoare. Multe comune abia reușesc să-și acopere cheltuielile curente și depind aproape integral de transferurile de la bugetul central. În același timp, aparatele administrative rămân disproporționate față de numărul real de locuitori și nu pot genera dezvoltare economică sustenabilă.

Deputatul atrage atenția că această realitate nu este specifică doar județului Olt, ci reflectă o problemă națională, în care fragmentarea administrativă a dus la risipirea resurselor și la servicii publice ineficiente.

În viziunea sa, reforma administrativ-teritorială nu mai poate fi tratată ca o opțiune politică, ci ca o urgență. Soluțiile propuse vizează comasări raționale de localități, eficientizarea cheltuielilor publice și concentrarea investițiilor în proiecte cu impact real pentru cetățeni. Fiecare primărie suplimentară înseamnă costuri cu personalul, sediile, utilitățile și funcțiile de conducere, bani care, susține parlamentarul, ar putea fi direcționați către școli, spitale, drumuri și infrastructură.

Gigel Știrbu subliniază că reorganizarea administrativă nu ar însemna pierderea identității locale, ci șansa la servicii publice mai bune și la dezvoltare reală. În lipsa unei reforme curajoase, avertizează acesta, peste 10-15 ani România ar putea avea și mai puțini locuitori, dar aceeași structură administrativă greoaie.

Iată declarația integrală a deputatului Știrbu: „Bun găsit dragi prieteni. Vin astăzi (n.r. 19 febuarie) în fața dumneavoastră pentru a face câteva precizării pentru că în spațiul public circulă destul de multe discuții vis-a-vis de necesitatea unei reorganizări teritoriale, unei reforme administrative profunde în această țară. E clar că România trece prin momente extrem de dificile, provocate de lipsa de acțiune a oamenilor politici, provocate de reaua intenție câteodată a unor dintre ei. Dar iată-ne, suntem aici. Și aș vrea să vă dau un exemplu vis-a-vis de rea voință, de lipsă de viziune a unor oameni politici în ceea ce privește reforma administrativă. Pentru că toți cei din România, toți cetățenii se așteaptă să existe o astfel de reformă administrativă, să fie făcută o astfel de reorganizare teritorială, dar problema este că această reformă administrativă va fi făcută tot de oamenii care au adus țara în această situație. Și am să vă dau cel mai concludent exemplu pe care îl cunosc foarte bine, și anume, județul Olt. Dragii mei, în 1992 județul Olt avea 520.000 de locuitori și 92 de localități, de UAT-uri, unității administrativ-teritoriale. Astăzi, județul Olt are 380.000 de locuitori, adică a pierdut 140.000 de locuitori în cei 34-35 de ani, dar are 112 UAT-uri, unități administrativ-teritoriale, adică localități. Pe înțelesul tuturor, populația în cei 35 de ani a scăzut, iar numărul localităților a crescut. Total ilogic, total neproductiv, dar din perspectiva unor cetățeni din județul Olt, care au condus în anumite perioade acest județ, de aceeași culoare politică, pentru că din 1989 până astăzi inclusiv când vă vorbesc, județul Olt a fost condus doar de reprezentanți ai PSD. În atare situație gândiți-vă că s-a luat o astfel de decizie ca județul Olt să fie al doilea județ ca număr de localități din România. Dacă aș spune cuiva care nu cunoaște mecanismul administrativ că județul Olt are 112 localități, cu siguranță s-ar gândi că din punct de vedere al populației județul Olt are peste un milion de locuitori. Este un semnal de alarmă vis-a-vis de așa zisă reformă administrativă. Dacă această reorganizare administrativă a țării se face cu aceeași oameni care au adus România și județele în situația în care se află astăzi, apoi vă garantez că va fi sortită eșecului. Că va fi făcută de aceeași oameni sau de urmașii lor care au fost lăsați la butoanele conducerii în fiecare județ, vă garantez că sorții de izbândă vor fi inexistenți. Cred că reforma administrativă se impune, este imperios necesară, este salvarea administrației publice românești, dar odată cu reorganizarea sau reamenajarea sau reașezarea acestor localități, în primul și în primul rând trebuie să se umble și la calitatea profesională a celor care conduc aceste localități și aceste județe. Ca să vedeți că aceste decizii luate de conducerea PSD-ului în toți acești ani de la Revoluție încoace au fost dezastruoase pentru județul Olt. În România primele cinci județe care nu ar putea supraviețui fără banii alocați de la Guvern sunt următoarele. Pe locul 1 este Vaslui, pe locul 2 este Botoșani, pe locul 3 este Teleorman, pe locul 4 este Olt și pe locul 5 este Mehedinți. Ce au în comun toate aceste județe? Din 1989 până acum au fost conduse de PSD. Vă mulțumesc mult! Gândiți-vă la ceea ce am spus”.