Cod galben de vreme severă în județul Olt. Polițiștii recomandă prudență maximă în trafic

Județul Olt intră sub incidența unui cod galben de vreme severă, valabil în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00, potrivit avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii anunță intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, precipitații mixte, polei, ninsori viscolite și depuneri de zăpadă ce pot ajunge la 15-20 de centimetri. În anumite zone, vizibilitatea ar putea scădea sub 100 de metri, îngreunând semnificativ deplasările.

În acest context, Inspectoratul de Poliție Județean Olt atrage atenția asupra riscurilor din trafic și le recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită. Oamenii legii subliniază importanța unei conduite preventive, în special în condiții de carosabil acoperit cu polei sau zăpadă viscolită.

Polițiștii le reamintesc șoferilor câteva măsuri esențiale pentru siguranța rutieră:

– echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă adecvate;

– verificarea sistemelor de încălzire și dezaburire, precum și a instalației de iluminare;

– reducerea vitezei și mărirea distanței de siguranță față de vehiculele din față;

– evitarea manevrelor bruște și a deplasărilor care nu sunt absolut necesare.

Polițiștii rutieri desfășoară acțiuni de monitorizare permanentă a stării drumurilor publice și intervin pentru prevenirea accidentelor. Autoritățile le recomandă cetățenilor să se informeze din surse oficiale și să respecte indicațiile transmise în această perioadă cu condiții meteorologice dificile.