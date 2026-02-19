Spitalul Județean de Urgență Slatina. Primii pași către cardiologia intervențională

Spitalul Județean de Urgență Slatina face pași importanți în dezvoltarea cardiologiei intervenționale, odată cu întărirea echipei medicale și realizarea primelor proceduri de specialitate. Unitatea medicală își propune să ofere pacienților din municipiul Slatina și din întreg județul Olt servicii moderne. Un rol esențial în acest demers îl are dr. Alexandru Belu, noul medic specialist al Secției Cardiologie. În vârstă de 31 de ani, acesta nu este la prima colaborare cu spitalul, efectuând gărzi în perioada rezidențiatului și sprijinind activitatea secției. Medicul își propune să contribuie la consolidarea unei echipe puternice: „Pe viitor, sper să vină cât mai mulți colegi, să formăm o echipă care să aducă plus valoare acestui spital”, a declarat dr. Belu.

În perspectiva specializării în cardiologie intervențională, dr. Belu a participat, alături de dr. Eugen Țieranu, medic primar cardiologie și cardiologie intervențională, la efectuarea a șapte proceduri de profil. Toți pacienții se află în stare stabilă și urmează să fie externați.

Potrivit dr. Florin-Augustin Popa, directorul medical al unității, echipa de specialiști aflată în formare în cadrul Secției Cardiologie va putea realiza proceduri medicale similare celor efectuate în centrele universitare.