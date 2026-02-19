Senatorul Robert Daniel Ghiță se implică. Fermierii olteni ajung la Senat!

Fermierii din comunele Tufeni și Crâmpoia, vor participa marți, 24 februarie 2026, la o întâlnire organizată la Senat, în urma unei inițiative a senatorului de Olt, Robert Daniel Ghiță. Discuțiile sunt menite să clarifice situația crescătorilor de ovine și caprine ale căror animale au fost sacrificate pe motiv de boală, fără ca aceștia să primească despăgubirile prevăzute de lege.

Invitația a fost transmisă de Senatul României, prin Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții, în urma unor verificări și sesizări anterioare privind modul în care autoritățile au gestionat intervențiile sanitar-veterinare din cele două localități.

Potrivit fermierilor, animalele au fost ucise preventiv pe suspiciuni de boală, însă compensațiile promise nu au mai fost acordate. Crescătorii susțin că măsura le-a afectat grav activitatea și veniturile, în lipsa unui sprijin financiar care să acopere pierderile.

La întâlnirea din Senat au fost invitați:

– Eugen Șotae, primarul comunei Tufeni

– Veronel Bolborea, directorul DSVSA Olt

– fermierii Florin Mirea, Alexandra Burcea, Radu Mirea, Emil Tecuceanu, Ecaterina Tecuceanu, Săndica Burcea, Liviu Burcea, Florinela Florea și Mitică Florea.

Întâlnirea urmărește clarificarea circumstanțelor în care au fost luate deciziile de sacrificare a animalelor, stabilirea responsabilităților instituționale și identificarea soluțiilor pentru acordarea despăgubirilor restante.

Toate solicitările fermierilor făcute către parlamentarii puterii s-au lovit de zidurile indiferenței. Dialogul acestora cu instituțiile județene de resort au sfârșit înainte să înceapă.