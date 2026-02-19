Senatorul Petre Cezar: „AUR a părăsit plenul pentru a sancționa încălcarea regulamentului”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, susține că decizia grupului parlamentar din care face parte de a părăsi ședința Senatului din 18 februarie a fost un gest necesar pentru a sancționa ceea ce el numește încălcări repetate ale regulamentului și tentative de a trece inițiative legislative fără dezbatere reală. Potrivit acestuia, introducerea unor proiecte pe ordinea de zi în ultimul moment ar fi pus senatorii în situația de a vota fără o informare adecvată.

În urma părăsirii plenului de către senatorii AUR, ședința nu a mai întrunit cvorumul necesar, iar sesiunea de vot a fost anulată. Petre Cezar afirmă că acuzațiile venite din partea USR privind lipsa de activitate a opoziției sunt nefondate și susține că absența mai multor senatori ai coaliției de guvernare a fost cauza reală a blocajului procedural. În același context, senatorul a reclamat și un incident în care un membru al opoziției ar fi fost agresat de parlamentari ai PSD.

Senatorul precizează că a făcut publice aceste aspecte pentru ca alegătorii să fie informați despre modul în care se desfășoară activitatea parlamentară și despre practicile pe care le atribuie actualei guvernări.

„În cadrul ședinței Senatului de astăzi (n.r. 18 februarie), grupul AUR a ales să părăsească sala de plen în semn de protest față de încălcarea repetată a regulamentului în ceea ce privește introducerea pe ordinea de zi a unor inițiative în ultimul moment. Aceste inițiative urmau să fie servite la vot, fără o informare prealabilă a senatorilor. Acest lucru însemna că dezbaterea și votul s-ar fi făcut în orb, pentru a ascunde eventuale detalii controversate ale acestor legi. Am trecut cu vedere astfel de derapeaje în trecut, considerând că sunt situații rare, însă se pare că au devenit o regulă. În urma acestor acțiuni, nu a fost asigurat cvorumul ședinței, drept urmare sesiunea de vot a fost anulată. Am fost acuzați imediat de cei de la USR că suntem plătiți degeaba pentru că nu ne exprimăm votul. Ironia este că actuala coaliție are majoritate, chiar și fără USR, însă astăzi nu a putut fi asigurat cvorumul din cauza absenței mai multor senatori din coaliție. Cu alte cuvinte, la muncă s-au prezentat doar o parte dintre senatorii USR, PSD, PNL și UDMR, adică tocmai dintre cei care ne acuzau că nu ne facem treaba. Hoțul strigă hoții. Au reușit pe ultima sută de metri să mai mobilizeze un senator în plen, dar nici în aceste condiții nu a putut fi asigurat numărul minim de senatori. Colac peste pupăză, în loc să-și asume responsabilitatea pentru faptul că n-au fost în stare să-și mobilizeze reprezentanții, a avut loc un incident la adresa unui senator din opoziție, agresat de doi dintre parlamentarii de la PSD, dintre care unul este doamna Stoiciu Victoria, cunoscută în presa de scandal din România. Am relatat toate aceste aspecte pentru că alegătorii noșștri să știe cine sunt cei aflați la guvernare și ce practici aleg ei să adopte în detrimentul românilor”, este declarația senatorului Petre Cezar.