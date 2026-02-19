Mario De Mezzo, investiții în infrastructura rutieră pentru 2026

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo a prezentat lista principalelor străzi și lucrări de infrastructură programate pentru anul 2026, într-un efort susținut de modernizare urbană: „Străzile pe care le reabilităm în Slatina, în 2026. Știu că mai sunt și altele, dar nu le putem face pe toate într-un an. Le vom face pe rând, an după an, muncind mult, știind care ne e obiectivul: Slatina, un oraș strălucitor ”.

Edilul a subliniat că anul 2026 va fi unul intens din punct de vedere al lucrărilor publice: „Va fi multă muncă anul acesta, dar la finalul anului am certitudinea că vom face tot ce ne propunem și poate și puțin mai mult.”

Străzi prioritare și lucrări majore

Potrivit primarului, printre intervențiile obligatorii din acest an se numără modernizarea mai multor artere importante: „Deci, de săptămâna viitoare dăm drumul la Ecaterina Teodoroiu. Aș vrea să facem A.I. Cuza, de la Poștă până la Gară. Aș vrea să facem anul acesta Nicolae Titulescu, toată, până sus la Spital. Obligatoriu anul acesta facem Recea.”

Viceprimarul Iani Mihalache a explicat că lucrările sunt urgente și din cauza degradării carosabilului: „Cu siguranță vom începe o parte din lucrări. Într-adevăr, așa cum ați subliniat, din cauza temperaturilor din această iarnă, ciclul de îngheț-dezgheț, am avut multe probleme cu carosabilul. În principal vom continua cu strada Ecaterina Teodoroiu, pe tronsonul pe care nu l-am abordat, tot din cauza condițiilor meteo”.

Lucrări complementare. Trotuare, rigole și sensuri giratorii

Directorul general investiții și proiecte, Claudiu Dascălu, a precizat că proiectele vor depăși simpla reabilitare a carosabilului: „În paralel demarăm și pentru trotuare și rigole. Proiectul inițial prevede doar reabilitarea părții carosabile”.

Pe lista intervențiilor se regăsesc și sensuri giratorii și eliminarea balizelor provizorii din mai multe zone ale orașului, inclusiv intersecții intens circulate. „Sensul giratoriu de la intersecția Banului cu Mănăstirii.Tot ce avem balize trebuie să scoatem anul ăsta. Mai avem balize și la Greceanu. La McDonald’s, pe Ecaterina Teodoroiu, la Steaua, generic, deși nu e chiar la Steaua, dar îi zicem că oamenii știu la Steaua”, susține edilul.

Alte străzi vizate

Primarul a menționat și alte artere incluse în planul de lucru sau aflate în analiză, anume: Constructorului, Arcului (de la intersecția cu Bulevardul A.I. Cuza până la Direcția Agricolă), Sergent Major Dorobanțu Constantin, Abatorului, Rozelor, Tunari, Vederii, Ionașcu, 13 Decembrie și Dorobanți.

„Și la finalul anului, când o veni iar vremea rea, ne adunăm în aceeași formulă, luăm hârtia și vedem ce am făcut din ce ne-am propus. Bine? Gata. Spor la treabă”, concluzionează primarul Mario De Mezzo.

