Mario De Mezzo: „Dialog real, soluții concrete pentru taximetriștii din Slatina”

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, s-a întâlnit miercuri, 18 februarie, cu reprezentanții taximetriștilor din oraș, într-o consultare publică desfășurată într-un climat deschis și orientat spre soluții. Discuțiile au vizat problemele curente ale breslei, dar și măsuri administrative menite să îmbunătățească activitatea de transport în regim taxi din municipiu. Potrivit participanților, dialogul a fost unul constructiv, iar taximetriștii au plecat cu asigurări că sesizările lor vor fi analizate și soluționate cu seriozitate de către administrația locală.

La consultare au luat parte reprezentanți ai principalelor instituții implicate în gestionarea traficului și a infrastructurii urbane: Cristian Rădoi, șeful Poliției Locale Slatina, Valentin Duluiuleasa, conducerea Serviciului Rutier din cadrul municipiului, Cristian Tița, conducerea Serviciului Rutier Județean, Daniel Iordache, directorul DASIP.

În cadrul întâlnirii, edilul a reiterat măsurile asumate la începutul mandatului: Extinderea termenului pentru autorizarea unei mașini, măsură deja implementată, amenajarea de toalete publice, realizată, cu echipe care asigură curățenia zilnică, suplimentarea locurilor în stațiile de taxi, obiectiv aflat în curs de rezolvare.

Primarul a abordat și impactul lucrărilor de infrastructură asupra traficului și activității taximetriștilor, explicând contextul accelerării proiectelor: „Știu că orașul este spart și arată ca un șantier în plină desfășurare și îmi pare rău pentru disconfortul creat. Proiectele pe fonduri europene, în special cele de înlocuire a conductelor de apă, au fost preluate cu întârzieri majore. Riscul era să pierdem finanțări și să plătim zeci de milioane de euro din bugetul local. A fost nevoie să accelerăm lucrările, iar acesta este motivul pentru care orașul arată acum astfel. Vestea mai puțin bună este că readucerea la stadiul inițial nu înseamnă același lucru cu asfaltarea nouă. Vestea bună este că în august anul acesta proiectul va fi închis”.

Edilul a anunțat un program extins de asfaltări pentru acest an, care va viza artere importante ale municipiului. Lucrările sunt menite să crească confortul urban, să fluidizeze traficul și să îmbunătățească aspectul general al orașului.

În urma discuțiilor, autoritățile au convenit asupra relocării și extinderii unor stații de taxi. Modificările vor viza următoarele zone:

Strada Primăverii;

Bloc A.I. Cuza;

Prelungirea Tunari;

Strada Crișan.

