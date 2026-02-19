Acasă Actualitate Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Brâncuși dovedește că o națiune devine eternă prin cultură”

Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Brâncuși dovedește că o națiune devine eternă prin cultură”

De către
Bogdan Vladu
-
13

Ziua Națională Constantin Brâncuși, marcată anual pe 19 februarie, a fost prilej de reflecție asupra valorilor culturale românești, în mesajul transmis de deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu. Parlamentarul a subliniat că moștenirea marelui sculptor reprezintă nu doar un motiv de mândrie națională, ci și o responsabilitate pentru generațiile prezente. În declarația sa, deputatul a amintit că se împlinesc 150 de ani de la nașterea artistului originar din Hobița, Gorj, considerat cel mai important sculptor al secolului XX. Potrivit acestuia, opera lui Brâncuși a făcut cunoscut în lume spiritul românesc și a așezat România pe harta valorilor universale.

„Nu a sculptat doar piatră sau lemn, ci a sculptat nemurirea unui popor”, a transmis Mihai-Adrian Țiu, subliniind că românii au datoria morală de a proteja și promova patrimoniul cultural moștenit. Parlamentarul a atras atenția și asupra întârzierilor cu care statul român i-a oferit recunoașterea cuvenită artistului, considerând această realitate dureroasă, dar necesară pentru a învăța să nu mai ignorăm valorile naționale. În opinia sa, respectul față de cultură este echivalent cu respectul față de propria identitate. De asemenea, deputatul a salutat instituirea anului 2026 drept „Anul Constantin Brâncuși”, apreciind inițiativa drept un pas important pentru recunoașterea culturii românești. El a subliniat însă că această recunoaștere trebuie să se reflecte nu doar în legi, ci și în acțiunile statului și în conștiința publică.

În încheiere, Mihai-Adrian Țiu a transmis un mesaj de unitate și responsabilitate, susținând că un popor care își respectă valorile culturale nu poate fi șters din istorie și nu poate fi învins.

