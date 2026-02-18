Trei medalii pentru CSM Slatina la Europe Youth Series din Croația

Performanță notabilă pentru sportul juvenil românesc. Tânăra jucătoare de tenis de masă Toma Bianca, legitimată la CSM Slatina, a impresionat la competiția internațională Europe Youth Series, desfășurată în Croația, unde a urcat de trei ori pe podium la categoria U13.

Sportiva a obținut medalia de aur în proba pe echipe mixte U13, confirmând coeziunea și nivelul ridicat al echipei din care a făcut parte. Evoluțiile sale constante au continuat și în competițiile individuale, unde a câștigat două medalii de argint, una în proba individuală U13 și cealaltă în proba de dublu fete U13, alături de Teodora Sardeni, din Moinești.

Rezultatele o plasează pe Bianca în prim-planul delegației României, fiind singura sportivă din lotul național care a disputat trei finale și a obținut tot atâtea medalii, o performanță ce evidențiază talentul, disciplina și determinarea sa.

Reprezentanții clubului au transmis felicitări sportivei pentru modul exemplar în care a reprezentat atât CSM Slatina, cât și România, subliniind totodată rolul esențial al antrenoarei Toma Angelica, a cărei dedicare și susținere au contribuit la aceste rezultate remarcabile.