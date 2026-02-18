Senatorul Petre Cezar: „AUR cere transparență totală în finanțarea campaniilor electorale și respinge zvonurile privind schimbarea conducerii”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, a anunțat demersuri oficiale pentru clarificarea modului în care au fost finanțate campaniile electorale, solicitând acces la informații publice privind donațiile făcute în campania lui Nicușor Dan. Inițiativa vine pe fondul unor controverse legate de anonimatul donatorilor și de posibile nereguli în circuitul unor fonduri.

„Alianța pentru Unirea Românilor a depus la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere de acces la informații de interes public pentru a identifica persoanele care au efectuat donații în campania domnului Nicușor Dan și au solicitat să rămână anonime. Considerăm că transparența finanțării campaniilor electorale este esențială într-o democrație autentică. Problemele deja semnalate privind returnarea unor sume de bani, pe fondul neidentificării donatorilor, precum și mențiunea că o parte din fonduri ar fi circulat în afara sistemului bancar ridică semne serioase de întrebare. Românii au dreptul să știe cine finanțează campaniile electorale și în ce condiții. Solicităm un răspuns în termenul legal, respectiv în maximum 10 zile, iar documentele primite vor fi făcute publice integral, în spiritul transparenței și al responsabilității față de cetățeni. De asemenea, în cadrul ședinței interne desfășurate astăzi (n.r. 17 februarie), conducerea partidului a dezmințit categoric informațiile apărute în spațiul public privind o presupusă înlocuire a președintelui AUR, domnul George Simion. Aceste speculații reprezintă tentative evidente de destabilizare și de manipulare a opiniei publice. Alianța pentru Unirea Românilor își reafirmă unitatea, coeziunea internă și susținerea fermă pentru actuala conducere. Partidul rămâne concentrat pe obiectivele sale politice și pe apărarea intereselor românilor, în pofida campaniilor de dezinformare”, declară senatorul.

Demersul anunțat de AUR vizează consolidarea transparenței în viața politică și clarificarea suspiciunilor legate de finanțarea campaniilor electorale. Reprezentanții partidului susțin că publicarea documentelor solicitate ar putea lămuri eventualele neconcordanțe și ar contribui la creșterea încrederii publice în procesul electoral.

Totodată, formațiunea condusă de George Simion respinge ferm speculațiile privind schimbări la vârful partidului, catalogând informațiile apărute în spațiul public drept încercări de manipulare. Liderii AUR susțin că partidul își menține direcția politică și unitatea internă, în pofida controverselor și a presiunilor mediatice.

