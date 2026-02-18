Judoka de la CSM Slatina cuceresc podiumurile internaționale! (13–15 februarie)

Trei zile, două competiții internaționale, cinci sportivi și rezultate care pun Slatina pe harta marelui judo european și african. Seniorii pregătiți de profesorul Dorobanțu Mihai au demonstrat că ambiția, disciplina și caracterul pot transforma orice provocare într-o victorie.

Revenire de senzație: Eduard Șerban, aur la Grand Prix Italia

După șase luni de absență cauzată de o accidentare serioasă, Eduard Șerban (-100 kg) a revenit spectaculos pe tatami. La Grand Prix Italia, sportivul slătinean a avut un parcurs impecabil: cinci meciuri, cinci victorii, încheiate cu titlul de campion.

Fără antrenorul său la marginea suprafeței de concurs, Șerban a demonstrat o forță mentală impresionantă, maturitate și profesionalism, confirmând că este pregătit pentru marile provocări ale circuitului internațional.

Luptă la African Open Tunis

În paralel, profesorul Dorobanțu Mihai a coordonat alți patru sportivi la turneu din Tunisia, competiție ce a reunit reprezentanți din 29 de țări. Nivelul a fost unul ridicat, iar podiumurile a fost dominate de Belarus, națiune cu cele mai multe medalii.

– Vasian Ionuț (-100 kg) – Locul II

Victorie spectaculoasă în semifinală împotriva unui sportiv din Top 100 mondial (SUA) și o revenire puternică pe scena internațională.

– Szöcs Elemer (-81 kg) – Locul V

Trei victorii prin ippon, evoluții dominante și un parcurs care l-a dus până în postura de cap de serie, la un pas de podium.

Performanța are în spate o echipă

Profesorul Dorobanțu Mihai subliniază că aceste rezultate nu apar întâmplător: „În spatele acestui club este o întreagă echipă pentru dezvoltarea sportivilor noștri. De la staff tehnic și colaboratori, până la susținători și sponsori, toți contribuie la formarea acestor performanțe”.

Sprijinul comunității și al partenerilor reprezintă un pilon esențial în construirea viitorilor campioni, iar munca din culise este la fel de importantă ca lupta de pe tatami.

CSM Slatina confirmă încă o dată că este un nume tot mai respectat în judo-ul internațional – un club unde performanța se construiește prin pasiune, profesionalism și unitate.