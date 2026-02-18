Intervenții în lanț ale pompierilor slătineni. Copaci căzuți, autoturisme avariate și un autocamion răsturnat

Pompierii Detașamentului Slatina din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt au intervenit pe parcursul nopții și în dimineața zilei de miercuri, 18 februarie, în mai multe situații generate de ninsorile abundente și de condițiile meteo nefavorabile, aflate sub incidența codului galben.

Echipajele de intervenție au acționat pe DJ 546 A, în zona localității Schitu, pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil, care bloca circulația rutieră.

În municipiul Slatina, intervențiile au vizat mai multe străzi unde crengile rupte sub greutatea zăpezii au provocat pagube materiale:

Strada Teiului, crengi căzute au avariat trei autoturisme

Strada Aleea Mărului, două autoturisme au fost ușor avariate

Strada Libertății, două autoturisme au suferit avarii ușoare

Strada Arcului, crengi prăbușite au blocat ieșirea dintr-o parcare.

Pompierii au intervenit pentru degajarea carosabilului și îndepărtarea elementelor care reprezentau un pericol pentru siguranța cetățenilor și pentru circulația rutieră.

La această oră, pompierii Detașamentului Slatina intervin cu o autospecială de stingere la ieșirea din localitatea Brebeni spre Slatina, unde un autocamion s-a răsturnat în afara părții carosabile. Echipajele asigură măsuri de prevenire a situațiilor de urgență. Potrivit informațiilor transmise de ISU Olt, în urma evenimentului nu s-au înregistrat victime.

Intervențiile au loc în contextul codului galben de ninsori care afectează județul Olt, condițiile meteo favorizând ruperea arborilor și producerea incidentelor rutiere. Pompierii rămân mobilizați pentru gestionarea situațiilor de urgență și recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale și să semnaleze orice situație periculoasă.