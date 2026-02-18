Deputatul Știrbu: „Datoria publică a României a depășit 60% din PIB sub guvernarea Ciolacu”

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, avertizează cu privire la depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice, pe care o consideră o limită critică pentru stabilitatea economică a României. Într-o declarație publică, acesta acuză guvernul condus de Marcel Ciolacu că a accelerat împrumuturile într-un ritm fără precedent în ultimii ani. Potrivit deputatului, depășirea acestui prag nu reprezintă doar o valoare contabilă, ci un indicator major al vulnerabilității financiare a statului. El subliniază că, în lipsa unei crize globale comparabile cu pandemia sau criza financiară din 2008, nivelul împrumuturilor contractate în ultimii doi ani ridică semne serioase de întrebare.

În evaluarea sa, Știrbu detaliază impactul direct asupra economiei și bugetului public:

– creșterea costurilor cu dobânzile plătite din bugetul de stat

– reducerea fondurilor disponibile pentru investiți

– presiuni viitoare pentru majorarea taxelor și impozitelor

– diminuarea capacității de reacție a statului în cazul unei crize economice

Deputatul subliniază că împrumuturile nu sunt problematice în sine, însă ritmul și destinația fondurilor ridică îngrijorări. În opinia sa, datele actuale indică un deficit bugetar scăpat de sub control, cheltuieli rigide în creștere și reforme structurale amânate.

Știrbu susține că promisiunile de stabilitate și protecție socială făcute de Partidul Social Democrat s-au tradus, în realitate, printr-o creștere abruptă a datoriei publice și o povară financiară transferată generațiilor viitoare. El avertizează că fiecare miliard împrumutat în prezent poate însemna taxe mai mari sau reduceri de investiții în viitor. Totodată, depășirea pragului de 60% din PIB ar putea aduce România mai aproape de proceduri europene de ajustare fiscală și de constrângeri bugetare severe, ceea ce ar reduce libertatea de decizie economică a statului.

Deputatul de Olt pledează pentru disciplină fiscală, reforme autentice și investiții strategice. El consideră că România are nevoie de politici orientate pe termen lung și avertizează că prosperitatea nu poate fi construită pe datorie permanentă.

„Depășirea pragului de 60% din PIB nu este doar o statistică, ci un avertisment că perioada deciziilor ușoare a trecut, iar viitorul României nu trebuie sacrificat pentru câștiguri politice pe termen scurt”, transmite Gigel Știrbu.