Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „România traversează o criză economică și socială profundă, în care părinții sunt nevoiți să facă sacrificii majore pentru educația copiilor”

Deputatul Mihai-Adrian Țiu a lansat un atac frontal la adresa autorităților, acuzând statul român că condamnă copiii la sărăcie și abandon școlar prin lipsa de măsuri reale de sprijin pentru familiile vulnerabile. Într-o declarație publică, parlamentarul susține că România traversează o criză economică și socială profundă, în care părinții sunt nevoiți să facă sacrificii majore pentru educația copiilor, în timp ce resurse importante ar fi irosite prin cheltuieli publice ineficiente. Potrivit deputatului, actualele politici fiscale oferă un sprijin simbolic familiilor cu copii. Conform legislației în vigoare, părinții beneficiază de o deducere personală suplimentară de aproximativ 100 de lei lunar pentru fiecare copil înscris la școală, ceea ce se traduce printr-o reducere de circa 10 lei a impozitului pe venit. Parlamentarul consideră această sumă insuficientă și ofensatoare în raport cu costurile reale ale educației. În acest context, el critică ignorarea inițiativei legislative Pl-x nr. 309/2025, care propune majorarea deducerii la 1.000 de lei lunar pentru fiecare copil școlarizat. În opinia sa, respingerea sau tergiversarea proiectului demonstrează că educația nu reprezintă o prioritate pentru decidenți.

Datele economice invocate în declarație indică faptul că o familie cu doi copii ar avea nevoie de peste 11.000 de lei lunar pentru un trai decent, în timp ce multe gospodării trăiesc cu aproximativ 6.000 de lei, proveniți din salarii minime și alocații. Diferența, susține deputatul, se reflectă direct în accesul copiilor la educație și în riscul de abandon școlar. Parlamentarul mai atrage atenția asupra nivelului de școlarizare al copiilor români cu vârste între 6 și 14 ani, estimat la 84%, conform datelor OCDE, comparativ cu media de aproximativ 98% în statele membre ale organizației. Acest decalaj ar indica, în opinia sa, o problemă structurală gravă.

Reprezentant al partidul S.O.S. România, deputatul susține că formațiunea va continua demersurile pentru creșterea finanțării educației și reducerea risipei bugetare. „O națiune care nu investește în educație nu are viitor”, a transmis acesta, subliniind că dreptul fiecărui copil la educație trebuie să devină o prioritate națională.