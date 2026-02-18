CAO bătaie de joc. A venit Mădălin la Balș

Se zice, din popor, „dă-i Doamne putere unui om să-l vezi cine e”. A fost trei mandate primar la Balș, până în ziua când cei mulți i-au mâncat micii, i-au băut berea, chiar și fasolea cu ciolan, și l-au trimis acasă.

Acasă nu a stat prea mult, algoritmul politic funcționează și ca un mecanism de protecție socială pentru foști. A ajuns săgeată la conducerea ISCIR Oltenia. Mașină de serviciu, bonuri de carburant și un salariu garantat tot din impozitele și taxele altora. Marea mutare în dreptul fostului primar de la Balș s-a produs acum câteva zile, când, tot pe algoritm politic, pe modulul de protecție socială, a fost numit director la Compania de Apă Olt, punctul de lucru de la Balș. Acasă, printre oameni.

La prima solicitare făcută de cei din conducerea Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, acolo unde, chiar în timpul mandatului său, pe un asfalt turnat ca un fund de piscină, atunci când plouă se strange apă.

Până la remedierea defectului de fabricație, a realizării unei scurgeri care să preia excesul de apă, cu titlu de soluție provizorie, vidanja de la CAO Balș intervenea la solicitarea conducerii unității de învățământ pentru a degaja excesul de apă din incintă.

Acum nu mai e timp, pentru un astfel de serviciu, se plătesc polițe, că doar d’aia avem un nou director la CAO Balș. Instalat în funcție, plătește polițe, mai contează că niște copii sunt la mijloc, să vadă lumea cine e acum boss la punctul de lucru al CAO de la Balș. Poate data viitoare conducerea școlii ar trebui să sune direct la Slatina, la directorul general al Companiei de Apă Olt, care să-l roage frumos pe Mădălin Teodosescu să înțeleagă că funcția pe care o ocupă astăzi la CAO Balș este una de utilitate publică, nu pentru plătit polițe.