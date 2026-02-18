Brâncoveni. „Încuratul Cailor” se amână din cauza vremii nefavorabile

Ediția a XV-a a tradiționalei sărbători „Încuratul Cailor de la Brâncoveni” a fost amânată, au anunțat autoritățile locale, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile care fac imposibilă desfășurarea evenimentului în siguranță.

Primarul comunei Ion Cheroiu a transmis că precipitațiile abundente și temperaturile scăzute au afectat terenul pe care urma să aibă loc concursul, punând în pericol atât participanții, cât și animalele. În aceste condiții, organizarea competiției nu mai poate fi realizată în parametri optimi.

Evenimentul, așteptat anual de iubitorii de cai și de comunitatea locală, va fi reprogramat pentru o dată ulterioară. Organizatorii au precizat că noul calendar va fi comunicat în timp util, după evaluarea condițiilor meteo și a stării terenului.

