Primăria Caracal deblochează modernizarea străzilor din cartierul HCC prin finanțare locală

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, a transmis că municipalitatea va aloca fonduri din bugetul local pentru a debloca situația creată prin suspendarea lucrărilor finanțate prin proiectul „Anghel Saligny”, astfel încât modernizarea străzilor din cel mai mare cartier al orașului să poată continua.

Potrivit edilului, soluția identificată presupune o contribuție de 20% din partea Primăriei, fără rambursare ulterioară, în timp ce restul finanțării va fi asigurat de Guvern. Decizia a fost luată împreună cu consilierii locali și conducerea instituției, pentru a evita întârzieri suplimentare în modernizarea infrastructurii.

Autoritățile estimează că intervențiile vor demara în această primăvară, după o întârziere de aproximativ șase luni. Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea străzilor din cartierul HCC, cea mai extinsă zonă rezidențială a municipiului, unde infrastructura rutieră necesită intervenții urgente.

„Vom începe lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere în cartierul HCC. Alocăm din bugetul local al municipiului Caracal fonduri pentru a putea debloca situația creată prin suspendarea de către Guvern a lucrărilor finanțate prin proiectul Anghel Saligny. Astfel, vom putea relua lucrările de reabilitare și modernizare a străzilor din cel mai mare cartier al orașului nostru. HCC și proiectul PNDL Anghel Saligny a fost amânat cumva din cauza faptului o hotărârea Guvernului a decis ca toate investiții legate de fonduri naționale, deci inclusiv pe PNDL, Planul Național de Dezvoltare Locală, să fie blocate. În momentul de față s-a găsit o rezolvare. Dacă contribuția Primăriei va fi de 20%, dar fără nicio altă rembursare, proiectul se continuă. Împreună cu consilierii și cu conducerea Primăriei, am decis ca noi să suportăm 20% din această investiție, restul 80% venind de la Guvern și să începem lucrurile în această primăvară, pentru că suntem deja cu o jumătate de ani de restanți față de cartierul HCC”, a declarat primarul Ion Doldurea.