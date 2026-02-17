Poliția Locală Slatina intensifică măsurile împotriva opririlor neregulamentare și a ocupării abuzive a locurilor pentru persoane cu dizabilități

Pe 14 februarie 2026, dispeceratul Poliției Locale Slatina a primit o sesizare privind pătrunderea și staționarea neregulamentară a unui autoturism pe trotuarul de la intersecția Bulevardului A.I. Cuza cu strada Primăverii. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Rutier s-au deplasat de urgență la fața locului, au identificat vehiculul și au demarat procedurile legale pentru stabilirea identității conducătorului auto. Conform legislației în vigoare, proprietarului i-au fost solicitate datele persoanei care se afla la volan în momentul săvârșirii contravenției. După comunicarea acestora, șoferul urmează să fie sancționat potrivit prevederilor OUG nr. 195/2002, care reglementează circulația pe drumurile publice, sancțiunea incluzând amendă și puncte de penalizare.



Reprezentanții Poliției Locale reamintesc conducătorilor auto obligația de a respecta normele privind oprirea și staționarea, precum și interdicția circulației pe trotuare ori pe sectoarele de drum cu acces restricționat. Autoritățile locale anunță că vor intensifica acțiunile de verificare și sancționare a abaterilor rutiere, în limitele competențelor legale. O atenție specială va fi acordată ocupării abuzive a locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Potrivit Legea nr. 448/2006, modificată prin Legea nr. 145/2020, această faptă se sancționează cu amenzi cuprinse între 2.000 și 10.000 de lei.

„Vă mulțumim pentru sesizări și pentru sprijinul acordat în menținerea unui climat de ordine și siguranță în municipiul Slatina”, transmit reprezentanții Poliției Locale Slatina.