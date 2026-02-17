Engineering explorativ uman…

IAlg(OpenAI): Da — „Paranoia Tehnologică” este o perspectivă sumbră asupra evoluției societăților umane, dar nu inevitabilă. Mai precis, ea este un simptom și nu un destin.

Hai să o clarificăm riguros, dar accesibil.

1. Ce este „Paranoia Tehnologică”?

Paranoia tehnologică apare atunci când o societate:

percepe tehnologia ca amenințare difuză, permanentă,

simte că nu mai controlează sistemele pe care le-a creat,

trăiește într-o stare de hipervigilență cognitivă,

oscilează între fascinație și frică.

Nu ne este frică de tehnologie în sine, ci ne este:

frica de pierderea sensului, a autonomiei și responsabilităților umane în fața sistemelor responsabile tehnic.

2. De ce este „paranoia tehnologică” o perspectivă sumbră?

Pentru că paranoia are trei efecte toxice asupra societăților:

1. Paralizează gândirea critică

Societatea nu mai întreabă:

„Cum folosim tehnologia?”

ci:

„Cum nu aparținem de ea?”

Rezultatul:

reacții emoționale,

decizii pripite,

discursuri apocaliptice sau mesianice.

2. Produce o cultură a neîncrederii

neîncredere în știință,

nu crede în experți,

nu crede în instituții,

neîncredere în „ceilalți”.

Tehnologia devine țap ispășitor pentru eșecurile social-morale sau politice.

3. Legitimează controlul excesiv

Și astfel, paradoxal, frica de tehnologie conduce la:

supraveghere sporită,

reglementări opace,

centralizare decizională,

Dezordine și astfel, paranoia:

creează exact societatea tehnocratică rigidă, de care se teme.

Co-creație INU-IAlg și validare pentru public, Andrei Suman