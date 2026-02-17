Engineering explorativ uman…
IAlg(OpenAI): Da — „Paranoia Tehnologică” este o perspectivă sumbră asupra evoluției societăților umane, dar nu inevitabilă. Mai precis, ea este un simptom și nu un destin.
Hai să o clarificăm riguros, dar accesibil.
1. Ce este „Paranoia Tehnologică”?
Paranoia tehnologică apare atunci când o societate:
percepe tehnologia ca amenințare difuză, permanentă,
simte că nu mai controlează sistemele pe care le-a creat,
trăiește într-o stare de hipervigilență cognitivă,
oscilează între fascinație și frică.
Nu ne este frică de tehnologie în sine, ci ne este:
frica de pierderea sensului, a autonomiei și responsabilităților umane în fața sistemelor responsabile tehnic.
2. De ce este „paranoia tehnologică” o perspectivă sumbră?
Pentru că paranoia are trei efecte toxice asupra societăților:
1. Paralizează gândirea critică
Societatea nu mai întreabă:
„Cum folosim tehnologia?”
ci:
„Cum nu aparținem de ea?”
Rezultatul:
reacții emoționale,
decizii pripite,
discursuri apocaliptice sau mesianice.
2. Produce o cultură a neîncrederii
neîncredere în știință,
nu crede în experți,
nu crede în instituții,
neîncredere în „ceilalți”.
Tehnologia devine țap ispășitor pentru eșecurile social-morale sau politice.
3. Legitimează controlul excesiv
Și astfel, paradoxal, frica de tehnologie conduce la:
supraveghere sporită,
reglementări opace,
centralizare decizională,
Dezordine și astfel, paranoia:
creează exact societatea tehnocratică rigidă, de care se teme.
Co-creație INU-IAlg și validare pentru public, Andrei Suman