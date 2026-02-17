Liviu Voiculescu, managerul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci: „Reforma în sănătate trebuie să crească eficiența, nu să reducă veniturile”

Managerul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Liviu Voiculescu, a transmis un mesaj public de apreciere față de poziția exprimată de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după anunțul că veniturile personalului medical nu vor fi reduse cu 10%.

Într-o declarație adresată atât angajaților, cât și pacienților, managerul a subliniat că decizia reprezintă o gură de aer pentru cadrele medicale, care se confruntă zilnic cu eforturi profesionale și emoționale intense. Potrivit acestuia, menținerea veniturilor este esențială pentru moralul echipei și pentru continuitatea serviciilor medicale. Voiculescu a descris realitatea din spital, unde medicii efectuează frecvent gărzi de 24 de ore și rămân peste program pentru a gestiona urgențele, iar asistentele și infirmierele se confruntă cu stres și probleme de sănătate generate de presiunea muncii. În acest context, o eventuală reducere salarială ar fi transmis un semnal de neapreciere față de eforturile depuse de personalul medical.

Managerul a evidențiat totodată mesajul ministrului privind direcția reformei în sistemul sanitar, subliniind că eficientizarea nu trebuie să însemne slăbirea serviciilor, ci îmbunătățirea acestora. El a dat asigurări că reforma va fi implementată la nivelul unității într-un mod care să crească echitatea și siguranța actului medical. Acesta a promis pacienților că serviciile nu vor fi afectate negativ, iar angajaților le-a transmis că va continua să gestioneze responsabil resursele și să promoveze un climat bazat pe respect și performanță.

„Reforma se face cu oameni, nu împotriva lor. Și asta se vede din fapte, nu din promisiuni”, a concluzionat managerul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Liviu Voiculescu.