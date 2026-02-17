IPJ Olt. Aproape 100 de sancțiuni aplicate în cadrul acțiunii ROADPOL „Truck & Bus”

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt au desfășurat, în perioada 9-15 februarie 2026, o amplă acțiune de control în trafic, în cadrul operațiunii preventive „Truck & Bus”, parte a planului european ROADPOL. Activitățile au vizat verificarea transporturilor rutiere de persoane și marfă, precum și creșterea gradului de siguranță rutieră. Potrivit datelor oficiale, polițiștii Serviciului Rutier Olt, împreună cu structurile rutiere teritoriale, au controlat 307 autovehicule, dintre care 117 destinate transportului public de persoane și 190 utilizate pentru transportul de marfă.

În urma controalelor, au fost aplicate 95 de sancțiuni contravenționale pentru abateri privind: nerespectarea timpilor de conducere și odihnă, lipsa documentelor obligatorii, depășirea masei maxime admise, nerespectarea regimului legal de viteză, starea psiho-fizică necorespunzătoare a conducătorilor auto, nereguli privind legalitatea transporturilor.

În cadrul acțiunii, polițiștii au identificat și două situații cu risc major pentru siguranța rutieră:

În Balș, un ansamblu de vehicule era condus de un șofer aflat sub influența alcoolului. Acesta a fost sancționat cu o amendă de 4.050 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut.

În Slatina, un alt conducător auto a fost depistat folosind un dispozitiv ilegal pentru alterarea datelor tahografului. Polițiștii au aplicat o amendă de 10.000 de lei și au dispus reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

Reprezentanții IPJ Olt au anunțat că astfel de controale vor fi derulate în continuare, scopul fiind prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic, prin verificarea permanentă a legalității transporturilor de persoane și mărfuri.