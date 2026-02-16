Prim-vicepreședintele PSD, Marius Oprescu: „Austeritatea transformată în dogmă liberală a împins România în recesiune tehnică”

Prim-vicepreședintele Partidul Social Democrat, Marius Oprescu, critică dur politicile de austeritate promovate de guvernarea liberală, susținând că acestea au condus la blocaj economic și la intrarea României în recesiune tehnică, potrivit datelor oficiale.

Într-o declarație publică, liderul social-democrat îl acuză pe Ilie Bolojan că a transformat austeritatea într-o dogmă liberală, aplicată fără măsuri reale de dezvoltare economică. Potrivit acestuia, abordarea bazată pe taxe și reduceri bugetare nu poate menține echilibrul economic și nu generează creștere sustenabilă.

Oprescu invocă datele publicate de Institutul Național de Statistică, care ar confirma intrarea României în recesiune tehnică, drept dovadă că direcția actuală este greșită. În opinia sa, sacrificiile impuse populației și mediului de afaceri nu au produs rezultate, ceea ce indică o eroare de strategie, nu un act de disciplină fiscală.

Iată declarația prim-vicepreședintelui PSD, Marius Oprescu: „A ignora efectele austerității, înaintând cu încăpățânarea berbecului care vede doar zidul din față, e ca și cum ai îmbutelia alcool contrafăcut în pivniță și ai spera că eticheta elegantă va ține loc de conținut. O vreme poți crea impresia de rigoare. Dar realitatea tot ajunge la oameni. Ilie Bolojan a transformat austeritatea în dogmă liberală. Fără măsuri reale de dezvoltare, această direcție nu avea cum să producă altceva decât blocaj economic. Dovada este oficială: datele publicate de Institutul Național de Statistică arată clar că România a intrat în recesiune tehnică. Când Partidul Social Democrat spune că direcția trebuie schimbată, nu amenință, ci constată un fapt: așa nu se mai poate. Economia nu poate fi ținută în echilibru doar prin taxe și tăieri. Sacrificiile fără rezultate nu înseamnă disciplină, ci eroare de strategie. A cere corectarea direcției nu este un atac politic. Este o obligație față de oameni”.