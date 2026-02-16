Olt. Razii ample ale polițiștilor. Sute de sancțiuni și permise reținute

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt au desfășurat, weekend-ul trecut, acțiuni de amploare pentru menținerea ordinii publice, creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor provocate de consumul de alcool sau viteză excesivă. În perioada vizată, oamenii legii au intervenit la 131 de solicitări, dintre care 116 au fost sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Acțiunile au urmărit prevenirea faptelor de violență și identificarea șoferilor care încalcă normele rutiere. În urma controalelor, polițiștii au aplicat 350 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 115.000 de lei. Pentru abaterile constatate în trafic, au fost reținute 22 de permise de conducere: zece pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, unul pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise, nouă pentru alte abateri rutiere. De asemenea, au fost retrase 14 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice sau neîndeplinirea obligațiilor legale și au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier.

Un caz relevant a fost înregistrat în noaptea de 16 februarie 2026, în jurul orei 01:10, când polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 10 Vișina au oprit, pe strada Valea lui Manolea din comuna Urzica, un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Orășenesc Corabia pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

„Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.