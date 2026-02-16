ÎNVĂŢĂMÂNTUL SLĂTINEAN LA „ÎNCEPUTURI” (I)

În procesul evoluţiei către Nou şi Modern al SLATINEI NOASTRE un rol important l-a avut ŞCOALA. Documentele vremii oglindesc interesul pentru învăţătură din „vremuri vechi” pe fondul unei vieţi culturale în dezvoltare.
Primele şcoli din SLATINA în care s-a predat la început slavoneşte, apoi greceşte şi mai târziu româneşte, au fost organizate pe lângă diferite „aşezăminte”.
Cea mai veche „şcoală” este menţionată între cele cinci „şcoli domneşti”, în „porunca MĂRIEI SALE MIHAI RACOVIŢĂ”, din 1 septembrie 1741, ca „ŞCOALA DOMNEASCĂ DE LA SLATINA” (Arh. St. Buc. FOND MITROPOLIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI f. 175).
Această şcoală va funcţiona până prin 1821 şi, cu întreperi, şi după.
În anul 1775, iunie 28 (Document nr. 43) ALEXANDRU IPSILANTI lasă venit pentru un dascăl din oraş: „şi un dascăl de învăţătura copiilor iarăşi scutit” (Analele Academiei Române, Seria II, 1893, p 774-775). Acesteia i se va adăuga prin anii 1799-1800 ŞCOALA înfiinţată de negustorul IONAŞCU CUPEŢU cu o funcţionare ca ŞCOALA „DE ROMÂNEŞTE”.
În anul 1808 MAI 27 (doc. nr. 53) – „căci ŞCOALA de la SLATINA merge spre bună rodire şi sporire, au primit MĂRIA SA CONSTANTIN VODĂ IPSILANTE, la arătarea noastră EPOTROPII şi au horăzit VINĂRICI”. (ARH. ST. SLATINA fond ŞCOALA IONAŞCU SLATINA I /4).
În anul 1813 iunie 25 IO IOAN GHEORGHE CARAGEA … „dumnealor boieri epitropi ai ŞCOALI OT SLATINA, binevoind DOMNIA MEA îi hărăzim mila vinăriciului acestui popor câte doi bani pe vadră… (ARH. ST. Fond ŞCOALA „IONAŞCU” SLATINA I / 9).
În anul 1819, noiembrie 19, IORDACHE GOLESCU şi GHEORGHE FILIPESCU, epitropi ai averii lui IONAŞCU, cupeţ de SLATINA, solicită domnului ALEXANDRU ŞUŢU, zestre numai pentru ŞCOALA DIN SLATINA.
IO ALEXANDRU NICOLAE ŞUŢU VOEVOD… o întărim DOMNIA MEA şi poruncim să faci HRISOVUL DOMNIEI MELE… în care să treacă toată zestrea acestei ŞCOALE, ca nu să îndrăznească cineva a face cea mai mică supărare… (ARH. ST. SLATINA, fond ŞCOALA „IONAŞCU” SLATINA I/10).
În anul 1831 decembrie 1 (document nr. 78) „SFATUL ORĂŞENESC, între alte lucruri folositoare publicului, cunoaşte ŞCOALA cel dintâi mijloc prin care se poate îmbunătăţi şi aduce spre fericire un norod”, va dispune „la porunca cinstitei MARI DVORNICII din LĂUNTRU” ca averea lăsată de filantropul IONAŞCU, cupeţ din Slatina, prin „SFATUL ORĂŞENESC ce se va îngriji a se face case de şcoală, cum se cer, se va plăti leafa dascălilor după hotărârea stăpânirii. (ARH. ST. SLATINA, fond Magistratul oraşului Slatina, dos. 2/1831, f. 40-50)
Dezvoltarea oraşului presupunea „trebuinţă” de slujbaşi pricepuţi şi cu pregătire pentru conducerea treburilor locale. Ca urmare, în decembrie 1835, se înfiinţează ŞCOALA PARTICULARĂ de la SCHITUL SOPOT din mahalaua ROŞIE.
(1836 ianuarie 10 – document nr. 95)