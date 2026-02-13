Automate moderne și aplicație mobilă pentru transportul public din Slatina. Loctrans simplifică achiziția biletelor și abonamentelor

Călătorii pot cumpăra bilete, încărca abonamente și verifica informațiile cardului în câțiva pași, direct la automate sau din aplicația mobilă.

Transportul public din Slatina face un nou pas spre digitalizare. Loctrans a implementat un sistem modern de automate pentru vânzarea biletelor și gestionarea abonamentelor, completat de o aplicație mobilă care oferă informații în timp real despre circulația mijloacelor de transport.

Noile automate permit efectuarea rapidă a mai multor operațiuni esențiale pentru călători:

– cumpărarea unui card nou de călătorie;

– încărcarea abonamentelor;

– prelungirea abonamentelor existente;

– verificarea informațiilor cardului;

– achiziționarea biletelor de călătorie pe suport de hârtie.

Pentru emiterea unui card nou, utilizatorii trebuie să încarce un abonament sau un portofel electronic, condiție necesară finalizării tranzacției.

Automatele acceptă atât numerar, monede de minimum 50 de bani și bancnote, cât și plata cu cardul bancar. În cazul plății cash, restul este oferit exclusiv în monede, iar biletele sunt eliberate în compartimentul dedicat.

Procesul de utilizare este conceput pentru a fi ușor de parcurs:

1. Cardul este plasat pe cititor pentru autentificare.

2. Se selectează operațiunea dorită.

3. Se alege tipul de abonament și perioada.

4. Se efectuează plata.

5. Automatul emite bonul și oferă opțiunea unei noi operațiuni.

Aplicația mobilă Loctrans, disponibilă pentru smartphone-uri, permite:

– consultarea programului actualizat;

– vizualizarea stațiilor de pe traseu;

– urmărirea în timp real a vehiculelor pe hartă;

– verificarea abonamentelor active prin adăugarea cardului de călătorie.

Prin introducerea acestor soluții, Loctrans urmărește reducerea timpilor de așteptare, simplificarea procedurilor de achiziție și creșterea accesului la informații pentru călători. Modernizarea sistemului de ticketing reprezintă un pas important către un transport public mai eficient și adaptat nevoilor actuale ale locuitorilor din Slatina.