Senatorul de Olt, Petre Cezar, acuză coaliția că blochează reformele și pierde fonduri europene: „Extremiștii sunteți voi”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, lansează un atac ferm la adresa coaliției majoritare din Parlament, acuzând partidele aflate la guvernare că folosesc eticheta de „extremism” pentru a evita asumarea responsabilității pentru eșecurile administrative și economice din ultimul an. Într-o declarație politică tranșantă, parlamentarul susține că adevărata problemă nu este opoziția, ci incapacitatea majorității de a implementa reformele promise.

Petre Cezar atrage atenția asupra raportului de forțe din Legislativ, subliniind că AUR și celelalte formațiuni catalogate drept „extremiste” reprezintă aproximativ 20% din Parlament, în timp ce coaliția de guvernare depășește 60%. În opinia sa, această realitate arată clar că opoziția nu poate impune măsuri fără acordul majorității, iar responsabilitatea pentru direcția în care se îndreaptă țara aparține exclusiv celor aflați la putere.

„Astăzi o să vorbim despre un lucru esențial pentru cei care îi cataloghează drept extremiști și care uită să menționeze faptul că extremiștii au în Parlament un procent de 20%. Cu o coaliție care depășește 60% este evident că nu se poate impune nimic fără voința majorității. Așadar, dacă lucrurile merg prost, responsabilitatea aparține integral celor care au majoritatea și care controlează votul în Parlament. Aveți toată puterea și n-ați reușit după aproape un an de când ați fost aleși două lucruri importante. Una, să scoateți politrucii numiți pe criterii de incompetență din tot ce înseamnă companiile de stat. Și a doua, lucrul care este legat de pensiile speciale unde ați mimat reforma iar Comisia Europeană a penalizat România”.

Senatorul AUR susține că menținerea pensiilor speciale, în special în zona justiției, a condus la pierderea a 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, fonduri care ar fi trebuit să fie direcționate către investiții publice. În viziunea sa, consecințele sunt concrete, proiecte amânate, spitale și școli nereabilitate, infrastructură blocată. În același timp, Petre Cezar acuză guvernarea că a crescut presiunea fiscală asupra mediului privat, într-un context economic deja fragil. El afirmă că majorarea taxelor și impozitelor a afectat antreprenorii și a adâncit deficitul bugetar, în loc să stimuleze investițiile și producția.

Un alt punct sensibil al declarației îl reprezintă relația cu USR, formațiune pe care senatorul o acuză de dublu discurs, unul antisistem în plan retoric și unul aliniat majorității în plan legislativ. Potrivit acestuia, USR ar vota alături de PSD și PNL proiectele importante și și-ar aroga merite pentru inițiative preluate de la opoziție. Totodată, el respinge acuzațiile lansate de unii miniștri USR privind presupuse deplasări externe pe bani publici sau implicarea în blocarea programului Visa Waiver, catalogându-le drept dezinformări. Petre Cezar mai susține că numeroase amendamente și propuneri legislative ale AUR sunt blocate sistematic în comisii, ceea ce, în opinia sa, contrazice acuzațiile potrivit cărora opoziția nu ar avea inițiative viabile.

În încheiere, senatorul formulează o concluzie dură la adresa puterii, eticheta de „extremism”, spune el, este folosită ca armă politică pentru a discredita opoziția și pentru a acoperi lipsa de performanță administrativă.