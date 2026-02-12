Seară dedicată conexiunilor autentice pentru tinerii din Slatina, organizată de Fundația Județeană pentru Tineret Olt

Fundația Județeană pentru Tineret Olt organizează vineri, 13 februarie 2026, începând cu ora 17:30, la Casa Tineretului din Slatina, un eveniment special dedicat tinerilor care își doresc să construiască relații autentice și să facă parte dintr-o comunitate activă și implicată.

Evenimentul propune o seară în care muzica, atmosfera festivă și activitățile interactive creează cadrul ideal pentru socializare și dezvoltarea abilităților de comunicare. Participanții vor avea ocazia să se bucure de muzică de calitate, momente recreative și activități menite să încurajeze apropierea și dialogul deschis între tineri. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să ofere un spațiu sigur și prietenos, în care tinerii să poată lega noi prietenii, să își dezvolte încrederea în interacțiunile sociale și să experimenteze beneficiile apartenenței la o comunitate. Accentul este pus pe comunicare autentică, sprijin reciproc și consolidarea relațiilor interpersonale într-un cadru informal și accesibil.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „CONECTIN – Conectare și sprijin – Crearea unei rețele personalizate pentru tineret”, cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027. Proiectul este implementat în parteneriat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, Fundația Județeană pentru Tineret Olt și Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași.

Reprezentanții FJT Olt invită tinerii din Slatina și din împrejurimi să participe la această întâlnire specială organizată în preajma Zilei Îndrăgostiților, într-un demers care îmbină socializarea cu dezvoltarea personală și implicarea comunitară.