RAR. Aproape 4 din 10 mașini verificate în trafic, declarate neconforme în 2025. Peste 4.600 prezentau pericol iminent de accident

Registrul Auto Român a verificat, în 2025, un total de 92.219 vehicule la nivel național, în cadrul acțiunilor de control tehnic desfășurate în trafic împreună cu Poliția Rutieră. Datele oficiale arată că 38,5% dintre autovehiculele oprite pentru control prezentau deficiențe tehnice majore sau periculoase și au fost declarate neconforme.

Cele mai frecvente neconformități au vizat instalația electrică de iluminare și semnalizare, unde au fost constatate deficiențe în 24,11% dintre cazuri. Problemele legate de emisiile poluante au fost identificate la 20,46% dintre vehiculele controlate.

Alte deficiențe tehnice au fost constatate la:

– punți, jante, anvelope și suspensie – 10,32%;

– vizibilitate – 10,15%

– șasiu și elemente atașate acestuia – 9,22%.

În ceea ce privește sistemele esențiale pentru siguranță, inspectorii au depistat neconformități la sistemul de frânare în 4,21% dintre cazuri și la sistemul de direcție în 1,4% dintre vehiculele verificate. Din totalul controalelor, 6.064 de vehicule prezentau deficiențe din sfera poluării. Mai grav, în cazul a 4.697 de autovehicule s-a constatat existența unui pericol iminent de accident, ca urmare a unor defecțiuni majore la sistemele de frânare, direcție sau la componente ale punților și fuzetelor.

Aproximativ 1,8% dintre vehiculele controlate aveau probleme legate de inspecția tehnică periodică, falsă, expirată sau anulată. În urma controalelor mixte RAR-Poliția Rutieră desfășurate în 2025, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni contravenționale, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule, iar 188 de inspecții tehnice periodice au fost anulate.

RAR precizează că aceste rezultate nu reflectă starea generală a parcului auto din România, întrucât echipajele opresc pentru verificare vehiculele care prezintă suspiciuni de neconformitate.

Situația în județul Olt. Peste jumătate dintre vehiculele verificate aveau nereguli

În județul Olt, inspectorii au verificat 2.325 de vehicule în perioada analizată. Dintre acestea, 51,8% prezentau neconformități tehnice sau probleme legate de documente, iar 168 de autovehicule (7,2%) au fost considerate un pericol iminent de accident. Deficiențe privind emisiile poluante au fost constatate în 7,3% dintre cazuri. Problemele de identificare au fost întâlnite la 1,25% dintre vehicule, iar 1,8% aveau ITP fals, expirat sau anulat. În urma controalelor efectuate în județ, au fost aplicate 629 de amenzi contravenționale și au fost retrase 707 certificate de înmatriculare.

Potrivit RAR, în situația în care certificatul de înmatriculare este reținut, acesta poate fi redobândit doar după efectuarea unei inspecții tehnice specifice într-o reprezentanță a instituției.

„Atragem atenția că rezultatele controalelor desfășurate în trafic NU reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni”, transmit reprezentanții RAR.