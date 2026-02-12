Primarii din Olt, instruiți de ISU pentru gestionarea situațiilor de urgență

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt a organizat, în zilele de 11 și 12 februarie, instruirile anuale dedicate primarilor din județ, în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență. Activitățile s-au desfășurat în municipiile Slatina și Caracal. Evenimentul a fost organizat în baza Ordinului Prefectului județului Olt privind pregătirea autorităților, instituțiilor și structurilor cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2026. Scopul principal al instruirilor a fost consolidarea cadrului operațional și creșterea capacității de reacție a administrațiilor publice locale în fața unor potențiale situații de risc.

Sesiunile au fost coordonate de colonelul Petrișan Alin-Ștefan, prim-adjunct al inspectorului șef al ISU Olt. La activități au participat reprezentanți ai Inspecției de Prevenire, precum și ai Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, care au prezentat aspecte tehnice și procedurale esențiale pentru managementul situațiilor de urgență.

Pe agenda instruirilor s-au regăsit teme privind organizarea și funcționarea structurilor locale pentru situații de urgență, responsabilitățile legale ale autorităților administrației publice, precum și măsuri concrete de prevenire și gestionare a riscurilor la nivel comunitar. De asemenea, au fost prezentate informații referitoare la obținerea avizelor necesare pentru serviciile voluntare pentru situații de urgență, în conformitate cu legislația în vigoare.

Reprezentanții ISU Olt au subliniat importanța pregătirii continue a autorităților publice, ca element esențial pentru intervenția rapidă și eficientă în cazul producerii unor evenimente care pot afecta populația. Consolidarea capacității de răspuns la nivel local rămâne una dintre prioritățile instituției. Pentru anul 2026, ISU Olt anunță organizarea unor sesiuni suplimentare de informare și instruire, dedicate conducătorilor unităților de învățământ, precum și șefilor serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență din județ, în vederea creșterii nivelului de pregătire și a rezilienței comunităților.