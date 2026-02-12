Primăria Slatina acordă ajutor lunar pentru plata apei și canalizării persoanelor cu venituri reduse

Primăria municipiului Slatina reamintește cetățenilor că oferă, din bugetul local, un ajutor financiar lunar destinat acoperirii costurilor cu serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Măsura este reglementată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 365/2018 și Legea nr. 241/2006 și are ca obiectiv sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Pot beneficia de acest sprijin persoanele singure sau familiile care au domiciliul și locuiesc efectiv în municipiul Slatina, dețin un contract pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare și realizează venituri nete lunare sub nivelul salariului minim brut pe membru de familie. De asemenea, solicitanții nu trebuie să dețină bunuri care conduc la excluderea de la acordarea ajutorului, cum ar fi alte locuințe, terenuri peste limita legală, autoturisme mai noi de 10 ani sau depozite bancare ce depășesc suma de 3.000 de lei.

Ajutorul se acordă sub forma compensării consumului de apă, cuantumul sprijinului fiind stabilit în funcție de nivelul veniturilor, în limitele prevăzute de hotărârea de consiliu local.

Cererile, însoțite de documente justificative privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute, pot fi depuse la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Slatina, situat pe strada Frații Buzești nr. 6, sau pot fi transmise online la adresa de e-mail office@das-slatina.ro.

Informații suplimentare referitoare la actele necesare și procedura de acordare a ajutorului pot fi obținute direct de la sediul DGAS Slatina sau accesând site-ul instituției.

