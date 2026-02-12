Percheziții în Olt într-un dosar de contrabandă. Peste 33.000 de țigarete fără timbru fiscal, ridicate de polițiști

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au efectuat, în dimineața zilei de 11 februarie, patru percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează fapte de contrabandă cu țigarete. Activitățile au avut loc sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal. Descinderile s-au desfășurat în comunele Bucinișu și Brastavățu, la locuințele unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025-2026, un bărbat în vârstă de 50 de ani, din comuna Bucinișu, ar fi deținut și comercializat țigarete fără marcaje fiscale, provenite din activități de contrabandă. Produsele ar fi fost distribuite prin intermediul unei firme pe care acesta o administrează. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat peste 33.000 de țigarete nemarcate fiscal, acestea fiind indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Acțiunea a avut drept obiectiv documentarea activității infracționale, identificarea și ridicarea bunurilor susceptibile a proveni din activități ilicite, precum și dispunerea măsurilor legale care se impun în cauză.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.