Joi, 12 februarie 2026, la o temperatură suportabilă față de taxe insuportabile, un miting anunțat, autorizat, la care au participat aproximativ 300 de oameni a avut loc, începând fix la ora 12, pe platoul din fața Prefecturii Olt. Au participat, fără să scandeze, vreo 50 de jandarmi dislocați pentru apărarea ordinii și liniștii publice.

Anunțat ca fiind unul apolitic, protestul coordonat discret de viceprimarul AUR al Slatinei, Mădălina Văle, cea care a înmânat o portavoce roșie colegului de partid, deputatul de Olt Mugur Mihăiescu. Scandări ritmate împotriva PSD și PNL, chiar și USR, pe persoană fizică fiind vizați cei care nu sunt de față: Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Nimic despre ai noștri de la Olt, încălzirea atmosferei s-a făcut pe un refren deja consacrat care, dacă ar fi pus pe muzică ar deveni hit-ul verii 2026: „Turul doi înapoi!”.

Dincolo de cronica romanțată de mai sus, în societate există o stare de iritare latentă, nemulțumirea publică acumulează presiune, dar supapa de pe 12 februarie 2026 din fața Prefecturii nu e de ajuns în a provoca evenimente sociale care să schimbe ordinea politicilor publice făcute de puterea de la București. Altfel, cu toate defectele ei, puterea de astăzi garantează dreptul la libera exprimare. Cum ar fi un astfel de miting împotriva politicilor puterii într-un orășel din Rusia. Concluziile aparțin fiecăruia dintre cititori.