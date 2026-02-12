Despre libertatea de opinie. Senatorul care poate, Robert Daniel Ghiță

Într-o societate agasată de politicile publice, limbajul, comunicare este de multe ori subordonată unor norme stricte. Chiar dacă în subconștientul fiecăruia expresiile folosite au depășit de mult bariera citadină. Strângem din dinți, întoarcem capul în altă parte, doar pentru a fi în conformitate cu turma. Cei care ies din timpar spun exact lucrurilor pe nume, dezvoltând public percepția comunității. Despre țara unde toți plătesc incompetența și înavuțirea unora.

Ales parlamentar de Olt, trimis în Senatul Românei prin vot direct, Robert Daniel Ghiță se exprimă liber așa cum gândim… în gând fiecare dintre noi. Iată o declarație în care, pe alocuri, sau chiar în integrum se regăsesc mulți, prea mulți chiar: „Sataniștii pregătesc asaltul final asupra României. Cine credea că după lovitura primită de neomarxiști la nivel mondial, prin venirea la putere a președintelui Trump, sataniștii se vor ascunde ca șobolanii, s-a înșelat. Pericolul provocat de acești nebuni nu are frontiere. Activiștii neobolșevici trimiși de gheorghe seoroș în Europa să infecteze societatea cu cele mai periculoase dintre bolile mintale nu s-au oprit, câtă vreme sunt încă plătiți cu bani murdari. Hoardele sataniste continuă să atace zilnic familia, copiii, credința în Dumnezeu, în țările europene în care sămânța corupției criminale a germinat, iar statul s-a transformat din administrator al bunurilor și valorilor naționale în clică a șpăgarilor și a trădătorilor de neam. Instituțiile plătite din banul public să protejeze populația, să apere ordinea socială și democrația legiferată prin Constituție s-au transformat în cluburi de perceptori îmbuibați, care confiscă snaga săracilor, oferind-o ca pe trofeu îmbogățiților aborigeni și străini. Disperați, totuși, de potențiala adiere a vântului libertății ce adie de peste ocean și tulbură afacerile gangsterilor globaliști europeni, șacalii turbați scoși la înaintare de clica neomarxistă continuă să dea atac după atac la morala creștină a popoarelor europene, la resursele de hrană, apă și energie, la minereurile valoroase ale subsolului și chiar la sistemul Justiției, care trebuie să le asigure spatele infractorilor angrenați în activități criminale. Constatând că viața la țară continuă după tradițiile vechi românești, globaliștii s-au orientat spre tineretul din mediul rural care, sărăcit și mai puțin informat în privința atacurilor sub steag fals declanșate împotriva României, ar putea să devină mai lesne victima descreieraților globaliști. Ei fac acum propagandă pentru ademenirea tinerilor și a copiilor inocenți ca să adere la grupurile de homosexuali organizați în formațiuni transnaționale. Asemenea tentative mizerabile s-au mai petrecut în România, în mediul urban, când primari ajunși în funcție pe baza apartenenței la neobolșevism au aprobat demonstrații publice scabroase, scandaloase și aflate la limita Codului Penal. Organele de forță ale statului n-au catadixit să stopeze profanarea moralei creștine și a codului de comportament social civilizat. Ca atare, activiștii lgbtq continuă nestingheriți de legi și de oamenii legii să promoveze public acțiunile parșive destinate tulburării ordinii și liniștii publice. Aducem încă o dată în atenția instituțiilor de resort ale statului și Consiliului Național al Audiovizualului să-și îndeplinească în mod corect îndatoririle prevăzute de lege și să stopeze aceste atacuri îndreptate împotriva poporului român!”