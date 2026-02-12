Corabia își modernizează ambulatoriul. Echipamente noi pentru recuperare medicală la Spitalul Orășenesc

Primăria orașului Corabia anunță finalizarea unei noi etape în cadrul proiectului „Investiții în infrastructura ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Corabia”, demers care vizează creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților din oraș și din localitățile învecinate.

În această etapă, administrația locală a achiziționat o serie de echipamente și dispozitive destinate compartimentului de recuperare medicală. Printre acestea se numără aparate de electroterapie și ultrasunete, echipamente pentru electroterapie și laserterapie, un aparat de terapie pentru drenaj limfatic, aparat de magnetoterapie, dispozitiv shockwave, aparat pentru unde scurte, aparat de diatermie de contact, precum și un set complet pentru gimnastică medicală și o scară modulară profesională. Noile dotări vor permite diversificarea și eficientizarea procedurilor de recuperare, contribuind la reducerea timpului de tratament și la creșterea gradului de confort pentru pacienți. Prin integrarea acestor tehnologii moderne, ambulatoriul Spitalului Orășenesc Corabia își consolidează capacitatea de a oferi servicii medicale la standarde actuale.

Reprezentanții administrației locale precizează că proiectul continuă, urmând ca, într-o etapă viitoare, să fie livrate și alte echipamente medicale, în cadrul aceluiași program de investiții.