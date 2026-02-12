Asasinat sau neglijență. Statul desființează Pedologia românească

Despre un om politic, într-un context dat, se spune că poate să facă bine și atunci când, neavând toate elementele preferă să nu facă, decât sa facă ceva care finalmente iese prost. Pe românește, s-ar traduce mai simplu: „nu te baga unde nu-ți fierbe oala”. Riscurile de accident de muncă sunt mari. Dar, dacă există un interes ascuns, aici, deja povestea e alta. Prin cele de mai sus, într-un stil plastic, facem referire la o Ordonanță de Urgență, 92/2025, prin care „Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice se desființează ca urmare a fuziunii prin absorbție, prin preluarea activității și personalului aferent de către Direcțiile pentru Agricultură Județene…”

Practic, statul își aplică o lovitură, cu corpuri dure în părți moi. Pentru că într-o societate onestă, calitatea solului ține de siguranță națională. Numai că, la noi, după fabrici și uzine, vindem acum și cheile de control care asigură pârghiile fundamentale ale asigurării securității alimentare, parte a celor spuse mai sus.

Ideea desființării OSPA, poveste fără sfârșit

Aproape fiecare conducere a Ministerului Agriculturii, imediat după instalare a atacat reduta numită „Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice” (OSPA). După discuții, tensiuni, decidenții au înțeles că aceste Oficii cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, coordonate științific de „Institutul Național de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimice și Protecția Mediului București”, sunt indispensabile în ansamblul instituțional al statului român. De data asta, actuala conducere a ministerului e mai perseverentă. Astfel, s-a ajuns în decembrie, prin act normativ, semnat de miniștrii cu greutate, Barbu de la Agricultură, Manole de la Muncă, Nazare de la Finanțe, Neacșu, viceprim-ministru și prim-ministrul Bolojan, să se pună doza de dinamită la fundația structurilor Pedologice din România. Structuri care nu produc costuri la bugetul de stat, veniturile sunt realizate integral din studii de specialitate agricolă/silvică, contra-cost solicitate de: ministere, primării, ONG-uri, persoane fizice sau juridice, fermieri șamd. Aici e absurd, dacă urmărești economii la bugetul public, reforma statului, nu te atingi de acele zone unde impactul bugetar este zero. Cam cum este și gândirea celor care susțin această anomalie.



Peste un secol și jumătate de Pedologie românească

Primul proiect al Pedologiei românești a fost gândit de A.I. Cuza, pus în practică la câțiva ani după abdicarea acestuia. Structura actuală de Oficii, înființată în 1950, a vrut să fie un reper în cercetarea românească. Un lucru bun făcut de comuniști care au înțeles mai bine decât pesediștii și peneliștii de astăzi studierea pământului românesc. Acum, cu interese strict legate de economie la buget, deși nu se produce așa ceva… sau de privatizarea Pedologiei, se trece și se face ceea ce citiți până acum. Nu e vorba de protecția angajaților din sistem, nici de dispariția profesiei de pedolog, e pur și simplu vorba de un principiu de funcționare a economiei naționale, acolo unde, la temelia acestuia, pe zona de agricultură și mediu, se află știință pedologică. Nu mai contează acum sau, contează pentru cei care se pregătesc de pe margine să preia un monopol pe care statul nu are voie să îl cedeze atunci când vorbim de o instituție care se autofinanțează. E necesar să repetăm asta pentru a înțelege că argumentul principal al desființării nu are susținere. De aici încolo, în condițiile schimbării climatice, vorbim de secetă prelungită, de deșertificare, rupem gardul și dăm drumul hazardului, sau afacerilor private.



Ordonanță împotriva Uniunii Europene

Din 2020, România este prima țară din U.E. cu o lege a solului. Un act normativ inițiat de, atunci deputat de Olt, Alexandru Stănescu. O lege fără norme de aplicare.

În 2025, la început de decembrie, Uniunea Europeană a publicat o directivă europeană privind monitorizarea solului, inspirată din legea românească obligând fiecare stat membru să înființeze structuri de lucru. Noi, mai cu stil, la sfârșit de decembrie, prin O.U.G. 92 din 30.12.2025, desființăm structurile pe care le aveam deja corespunzătoare cerințelor din directiva europeană. Mai ai dracului, pe românește spus. Sfidând bunul simț administrativ, și, repetând securitatea/siguranța națională. Practic, o sfidare a statutului european, doar pentru a face ca noi sau de a-i servii pe unii care de pe margine văd cercetarea pedologică o afacere din care se fac bani.

Ce pierdem prin desființarea Pedologiei

Vor fi volatile, studii Pedologice pentru împădurirea terenurilor degradate, studii pentru înființarea de perdele forestiere, cercetări de sol făcute acum în colaborare cu Garda de Mediu și tot ceea ce ține de zona de impact în privința sănătății și securității solului românesc. Pentru că un specialist OSPA, transferat în structurile Direcțiilor Agricole, va fi cu greu convins să mai rămână în sistem. În condițiile ofertei de pe piața liberalizată, și/sau ieșirii din sistem prin pensionare. Iar, un asemena domeniu, atacat din interior, nu-și poate compensa resursa umană cu nepalezi veniți să câștige un ban în România.

Materialul pe care l-ați citit este o condensare a unei stări de fapt, dezvoltarea lui ar fi implicat mult spațiu și alocare suplimentară de timp din partea dumneavoastră. Acest studiu de caz e pentru a înțelege cum este dinamitat din interior Statul Român, tocmai de cei care la investirea în funcția publică au jurat credință României. Acțiunea de asasinare a Pedologiei românești este în curs. Cuțitul înfipt în spate prin Ordonanța din 30 decembrie 2025, nu e deocamdată rană fatală. Asasinii sunt îndeaproape, urmăresc victima și pregătesc următoarele lovituri. Puteți citi Hotărâri de Guvern, Ordini ce Miniștri și cam toate cele specifice celor ce în exercițiul funcției publice au din partea statului șoferi la scară și cabinet propriu de lucru. Cam atât, astăzi.