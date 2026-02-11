Stoenești. O femeie de 57 de ani și-a pierdut viața, patru răniți au ajuns la spital

Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață, 11 februarie 2026, în jurul orei 07:30, pe Drumul Comunal 111 A, în localitatea Stoenești. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit de urgență echipaje din cadrul Biroului Rutier Caracal. Potrivit primelor cercetări efectuate de oamenii legii, în eveniment au fost implicate două autoturisme. Unul dintre acestea era condus de o femeie în vârstă de 41 de ani, din comuna Fărcașele, iar cel de-al doilea de un bărbat de 50 de ani, din comuna Rusănești. Din cauze care urmează să fie stabilite cu exactitate în cadrul anchetei, cele două autovehicule au intrat în coliziune.

Impactul a avut consecințe dramatice. O femeie de 57 de ani, din comuna Fărcașele, și-a pierdut viața în urma accidentului. Alte patru persoane au suferit leziuni și au fost transportate la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Olt.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.