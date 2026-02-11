Spitalul Județean de Urgență Slatina, dialog instituțional la început de an privind modificările legislative din Sănătate

Spitalul Județean de Urgență Slatina a găzduit, la început de an, o serie de discuții aplicate cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Județene Olt și ai Colegiului Medicilor Olt, având ca temă principală modificările legislative recente din domeniul sănătății și clarificarea aspectelor legate de statutul de asigurat. Întâlnirea a avut loc marți, 10 februarie 2026, în cadrul ședinței Consiliului Medical al unității sanitare și a reunit factori decizionali relevanți la nivel județean. Din partea CAS Olt au participat Carmen Cârjan, director contractual, și Gigi Duminică, șef Serviciu Control. Colegiul Medicilor Olt a fost reprezentat de dr. Mihai Ungureanu, președinte, și de dr. Daniela Costescu, reprezentant în Adunarea Generală.

Discuțiile au vizat impactul noilor reglementări asupra activității medicale curente, responsabilitățile furnizorilor de servicii medicale în relația cu sistemul de asigurări de sănătate, precum și implicațiile pentru pacienți în ceea ce privește accesul la servicii medicale decontate. Un accent deosebit a fost pus pe clarificarea cadrului legal privind statutul de asigurat, în contextul modificărilor legislative recente.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina a anunțat că astfel de întâlniri vor continua și în perioada următoare, în vederea consolidării dialogului cu instituțiile partenere și a optimizării accesului rapid al pacienților la servicii medicale.