Slatina marchează Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 prin iluminarea în roșu a clădirii Primăriei

Municipiul Slatina marchează miercuri, 11 februarie 2026, Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, un moment dedicat conștientizării importanței acestui serviciu esențial pentru siguranța cetățenilor. Data simbolică 11.2 amintește de numărul unic european care poate fi apelat gratuit din orice rețea de telefonie, în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Reprezentanții administrației locale subliniază rolul crucial al sistemului 112 în gestionarea situațiilor de urgență, de la accidente rutiere și incendii, până la urgențe medicale sau alte evenimente care pun în pericol viața, sănătatea ori bunurile cetățenilor. Intervenția promptă a operatorilor și a echipajelor specializate, ambulanță, poliție, pompieri, face, de multe ori, diferența dintre viață și moarte. Pentru a marca această zi și pentru a transmite un mesaj de apreciere față de profesioniștii din sistemul național de urgență, clădirea Primăriei municipiului Slatina va fi iluminată în această seară în culoarea roșie, simbol al solidarității și al recunoașterii eforturilor depuse zilnic de personalul implicat în gestionarea apelurilor de urgență.

Reprezentanții Primariei municipiului Slatina încurajează ca numărul 112 să fie utilizat responsabil și exclusiv în situații reale de urgență, atunci când este necesară intervenția imediată a instituțiilor abilitate. Apelurile nejustificate pot îngreuna activitatea operatorilor și pot întârzia acordarea ajutorului celor care au cu adevărat nevoie.