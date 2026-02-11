Senatorul Robert Daniel Ghiță: „Apel la trezirea spiritului românesc. Joi, hai la miting, la Prefectură!”

Nu este omul compromisului, al jumătăților de măsură. Nu are cheie de control la sistemul politic care a eșuat în România, sau la Sistemul din spatele acestuia. E un om normal venit din popor, din rândurile celor care l-au împuternicit prin vot să fie senatorul oltenilor în Parlamentul României.

Senatorul oltean Robert Daniel Ghiță, trage un semnal de alarmă asupra stării în care se află societatea, considerând că dezbinarea este principalul punct pe care se sprijină guvernarea toxică care îngenunchează neamul românesc. Astfel, în condițiile în care joi, 12 februarie, începând cu ora 12:00 are loc un miting de protest față de politicile publice ale actualei guvernări, senatorul oltean Robert Daniel Ghiță face un apel la o prezență cât mai masivă la acțiunea de protest. Este vorba de demnitate și de manifestarea unui drept câștigat în decembrie 1989, atunci când s-a strigat pentru libertate.

„Frați olteni, opresiunea și jaful la care guvernanții ilegitimi, puși de către clica satanistă să ne sugrume țara nu mai pot fi tolerate, dacă vrem să mai avem o țară în care să trăim liberi, să ne putem bucura de viață cu familiile noastre, cu prietenii, cu rudele și colegii. Ei vor să ne sălbăticim, să ne urâm unii pe alții, să nu mai fim un popor. Dezbinarea deja își produce efectul dorit de inamicii românilor. Împreună cu toate forțele care vor să apere suveranitatea României, acum când încă se mai poate, facem apel la toți patrioții în pieptul cărora bate o inimă de român să ne unim, pentru că unirea este singura modalitate prin care mai putem învinge forțele neomarxiste care ne-au sărăcit și care vor să desființeze neamul românesc milenar. Joi, 12 februarie, la ora 12:00, vă aștept în fața Prefecturii Olt, la Slatina, pentru a-i înfrunta împreună pe ticăloșii care ne-au confiscat țara și libertatea, să manifestăm pașnic împotriva unui regim antinațional, împotriva fanarioților care ne-au furat apa, aurul, pădurile, tot ce aparținea de drept poporului nostru. Veniți, fraților, să ne unim din nou sub sfântul tricolor, să fim demni de istoria înaintașilor noștri care zac acum sub glia străbună! Așa să ne ajute Dumnezeu”, este declarația senatorului Ghiță.